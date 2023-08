Vlaamse overheid wil Bol.com op het matje roepen

Wie producten op het Nederlandse Bol.com verkoopt, moet er de naam en het adres van de leverancier achterlaten. Volgens Kamerlid Michael Freilich (N-VA) mag Bol.com dat aan het Vlaamse parlement komen uitleggen, schrijft het Gazet van Antwerpen.

Het Antwerpse Kamerlid bijt zich wel vaker vast in dossiers rondom de e-commerce. Hij zag de afgelopen tijd heel wat klachten voorbijkomen in zijn mailbox die betrekking hebben op Bol.com. Freilich spreekt op X (voorheen Twitter) van ‘dwangcontracten, oneerlijke voorwaarden en misbruik van economische afhankelijkheid’, aldus het GvA.

Zo moeten handelaars die een product verkopen op Bol.com een percentage afstaan in de vorm van een vaste of variabele commissie, die is afhankelijk is van de prijscategorie en het product. Bovendien: hoe groter het bedrijf, hoe meer commissie men moet afstaan. Daarnaast moeten ondernemers bij registratie verplicht het adres en de naam van leveranciers achterlaten. “Dat gaat wel heel ver. We schrijven ook zelf creatieve tekstjes voor de producten die we online aanbieden, maar die nemen ze soms zomaar over voor de producten van andere verkopers”, vertelt een ondernemer aan het GvA.

“Ook Amazon bezondigt zich aan zulke praktijken”, schrijft Freilich. “Dat leidde al tot rechtszaken in de VS. We mogen niet vergeten dat die webwinkels zowel concurrent als huisbaas zijn van onze handelaars. Als je dan verplicht wordt om je leveranciers te melden, lijkt me dat niet zo onschuldig.”

Dat men namen en adressen van leveranciers moet delen, is niet verboden. Er kwamen echter wel strengere wetten voor in de strijd tegen nepproducten. Bol.com meldt aan het GvA dat de meldingsplicht inderdaad alleen van toepassing is op de productcategorieën waar de ‘gevolgen van namaak groot kunnen zijn’. Wat betreft de hoge commissies zegt Bol.com zich te baseren op ‘de marktdynamiek binnen productcategorieën, de commissies die op andere platformen in vergelijkbare categorieën worden gevraagd en de eigen kosten van online marketing die daar tegenover staan’, schrijft het GvA.