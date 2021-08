Volledig geïntegreerde software-oplossing speciaal voor fashion brands

Een ERP-systeem, ook wel enterprise resource planning genoemd is software dat wordt gebruikt binnen organisaties ter ondersteuning van alle bedrijfsprocessen. Het brengt belangrijke informatie van verschillende afdelingen samen en helpt een bedrijf processen te automatiseren waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de kosten kunnen worden verlaagd.

Software, speciaal voor (groothandel in) modemerken

Itsperfect is gespecialiseerd in fashion software. Met kennis van de branche levert Itsperfect de meest geavanceerde software voor (groothandel in) modemerken. Een ERP-systeem, speciaal voor alle verticale fashion processen. Elk afzonderlijk fashion proces kan vanuit Itsperfect worden afgehandeld en uiteindelijk worden alle inzichten weergegeven via het geïntegreerde business intelligence systeem.

Fashion processen

In Itsperfect komen alle fashion processen samen. Design, productie, inkoop, verkoop, logistiek en financieel beheer zijn aan elkaar gekoppeld zodat processen automatisch kunnen worden aangestuurd en hierdoor efficiënter verlopen. Het draait om het verzamelen, opslaan, beheren en interpreteren van data over alle bedrijfsprocessen waardoor een beter inzicht in applicaties kan worden verkregen en rapporten kunnen worden gecreëerd om processen in de toekomst nog verder te rationaliseren.

Design: design fase & product management

design fase & product management Productie: CMT & PLM & communicatie

CMT & PLM & communicatie Inkoop: inkoopbehoefte & planning

inkoopbehoefte & planning Verkoop: order invoer & CRM

order invoer & CRM Logistiek: planning & distributie

planning & distributie Financieel: facturatie, marges & omzet

Eén compleet systeem voor alle bedrijfsprocessen

Behalve een ERP-systeem biedt Itsperfect geïntegreerde modules zoals een B2B-webshop, kassasysteem, een module voor debiteurenbeheer en meer. Kortom, één compleet systeem voor alle bedrijfsprocessen.

App Store

Middels een geïntegreerde App Store kunnen gebruikers zelf modules en koppelingen met externen installeren in Itsperfect. Met meer dan 80 apps is de app store de snelste manier om alles uit Itsperfect te halen. Zowel betaalde als gratis apps zijn beschikbaar om direct te installeren. Het is een kwestie van plug & play!

De voordelen van werken met Itsperfect:

Alle bedrijfsprocessen in één systeem aan elkaar gekoppeld en beschikbaar voor iedereen.

Schaalbaar: de ERP-software is uit te breiden met geïntegreerde modules zoals een kassasysteem, B2B-shop, debiteurenbeheer en meer.

Software as a Service (SaaS). Geen hosting kosten en altijd up-to-date met licenties.

Een effectieve bedrijfsvoering wat resulteert in tijd- en kostenbesparing.

Cloud software: 24/7, altijd en overal realtime informatie.

4 keer per jaar een nieuwe versie.