Voor overname door Zalando: About You verhoogt jaaromzet en vermindert verlies

De Duitse online modehandelaar About You Holding SE heeft kort voor de geplande overname door concurrent Zalando zijn resultaten voor het boekjaar 2024/25 gepresenteerd. Donderdag deelde de e-commerce specialist mee dat het bedrijf met een omzetstijging en vooruitgang bij het resultaat zijn prognoses heeft kunnen waarmaken.

In het afgelopen boekjaar, dat eind februari werd afgesloten, bereikte de concernomzet een hoogte van ongeveer 2 miljard euro, een record in de bedrijfsgeschiedenis. Ten opzichte van het voorgaande jaar stegen de inkomsten met 3,4 procent.

De omzet in de modehandel groeide in de kernregio DACH, die Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland omvat, met 8 procent tot 990,4 miljoen euro en in de overige Europese markten met 1 procent tot 935 miljoen euro. Volgens het bedrijf is zowel het aantal actieve klanten (+4,8 procent) als het aantal bestellingen (+1,2 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen.

About You meldt duidelijke resultaatverbetering

In het segment Tech, Media en Enabling (TME), waartoe onder andere het B2B-platform Scayle behoort, steeg de omzet met 1,1 procent tot 191 miljoen euro.

Niet in de laatste plaats dankzij een verhoging van de brutomarge van 38,7 naar 40,4 procent kon het concern zijn resultaat duidelijk verbeteren. Het voor bijzondere effecten gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA), dat in het voorgaande jaar 3,2 miljoen euro bedroeg, steeg naar 28,1 miljoen euro. Het gerapporteerde nettoverlies verminderde met 4,9 procent van 112,2 naar 106,7 miljoen euro.

De aangekondigde overname door Zalando verloopt “planmatig”

Voor het lopende boekjaar 2025/26 ziet About You zichzelf “goed gepositioneerd”. De directie verwacht “een gematigde groei van de concernomzet en een sterke stijging van de gecorrigeerde EBITDA in vergelijking met het voorgaande jaar”, zo staat in een persbericht.

Gelijkertijd verwacht het bedrijf de voltooiing van de overname door de Berlijnse online handelaar Zalando SE. “Het overnameproces verloopt planmatig volgens de sinds december 2024 gecommuniceerde procedures”, verklaarde About You. De afronding van de transactie is nog “onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders” en zal “vermoedelijk in de zomer van 2025 plaatsvinden”.