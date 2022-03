Voorlopige jaarresultaten About You: omzet stijgt met circa vijftig procent

In het laatste boekjaar, dat afliep op 28 februari, is de omzet van de Duitse online modewinkel About You Holding SE gestegen met circa vijftig procent. Dat blijkt uit een voorlopige berekening van de jaarresultaten door het bedrijf.

About You ging in juni 2021 de beurs op. Sindsdien heeft het bedrijf ‘op alle vlakken geleverd’, aldus Tarek Müller, CEO van About You Holding SE, in een bijgaand persbericht. De exacte omzetstijging ligt volgens About You tussen de 48,3 en 50,5 procent. De jaaromzet ligt naar verwachting tussen de 1,73 en 1,76 miljard euro.

De omzetgroei lag vooral in de eerste drie kwartalen hoog, met percentages tussen de 48 en 65 procent. In het laatste kwartaal zwakte de groeicurve iets af: toen lag de omzetgroei tussen de 30,2 en 38,4 procent. Dat was ondanks ‘uitdagende marktomstandigheden als gevolg van maatregelen tegen Covid-19 en restricties in de toeleveringsketen’, zo is in het persbericht te lezen.

Europese expansie leidt tot rode cijfers onder de streep

De winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) eindigde in het rood. Hier werd een verlies van zeventig tot zestig miljoen euro genoteerd, bijna twee keer zo hoog als een boekjaar eerder. Ten opzichte van de eigen voorspellingen van About You Holding SE is dat nog een meevaller: gezien de ‘strategische investeringen in Europese expansie’ had About You ten minste een verlies van zeventig miljoen euro verwacht.

About You Holding SE stak dit jaar onder meer geld in verbeteringen van de online shop en uitbreiding in met name Zuid-Europese landen en in Scandinavië.