Voorlopige jaarresultaten Mulberry: Dalende omzet is hersteld

Mulberry Group Plc. behaalde in de tweede helft van boekjaar 2023 een hogere omzet dan tijdens de eerste helft, dat blijkt uit aankondiging van de voorlopige jaarresultaten van het bedrijf voor boekjaar 2023. De totale jaaromzet ligt hiermee “enigszins hoger” dan vorig jaar en in lijn met de algehele verwachtingen voor het boekjaar, aldus Mulberry.

Tijdens de eerste zes maanden van boekjaar 2023, dat liep tot en met maart van dit jaar, zag Mulberry zowel de winst als de omzet afnemen. Het nettoresultaat van de Britse groep sloeg daarmee van winst naar verlies. Op basis van voorlopige berekeningen geeft Mulberry nu aan het boekjaar af te sluiten met winst, maar het is nog afwachten op de uiteindelijke resultaten in juni tot dit met zekerheid gezegd kan worden.

Het herstel van de omzet in de tweede helft van het boekjaar was vooral te wijten aan goede cijfers in het Verenigd Koninkrijk en een “verbetering van de omstandigheden” in China, zo geeft Mulberry aan.

Thierry Andretta, CEO van Mulberry, deelt in de aankondiging: "Ook dit jaar hebben we onze strategische doelstellingen verwezenlijkt en blijk gegeven van veerkracht in de uitdagende macro-economische omgeving. We hebben geïnvesteerd in onze omnichannel-aanpak, ons direct-to-customer-model verbeterd en de brutomarge op peil gehouden.”

Het officiële jaarverslag van de groep wordt in juni gedeeld.