Voorlopige overeenkomst voor Europese wet tegen producten gemaakt onder dwangarbeid

De Europese Raad en het Europese Parlement hebben een voorlopige overeenkomst voor een ban op producten gemaakt onder dwangarbeid. Het is een volgende stap naar een permanente ban.

De ban moet gaan gelden voor producten die gemaakt zijn buiten de EU onder dwangarbeid én voor producten die gemaakt zijn binnen de EU maar waarvan onderdelen zijn gemaakt buiten het gebied onder dwangarbeid, zo meldt Reuters.

“Met deze maatregel willen we ervoor zorgen dat er geen plaats is voor hun producten op onze interne markt, of ze nu in Europa of in het buitenland worden gemaakt," aldus Belgische minister Pierre-Yves Dermagne. België is momenteel roulerend voorzitter van de EU.

Hoewel een verdere stap, is de voorlopige overeenkomst dus nog niet het eindstation. De overeenkomst moet nog formeel goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad voordat het in werking treedt. Pas twee jaar na de inwerktreding ervan zal de maatregel van toepassing zijn, aldus de commissie op het moment dat voor het eerst de mogelijkheid van een wet werd voorgesteld. Tevens zal 18 maanden na de inwerktreding de Europese Commissie richtlijnen publiceren over andere 'passende zorgvuldigheid op het gebied van dwangarbeid' en informatie over risico-indicatoren vrijgeven.