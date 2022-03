Voormalig modedirecteur Topshop en CEO Versace lanceren duurzamer merk Peachaus

Een nieuwe speler dient zich aan in het modeveld. Het Britse Peachaus maakt ondergoed, nachtkleding en alledaagse kleding van onder meer ‘gerecycled Italiaans kant, ethisch katoen en duurzame bamboe’, zo is in een persbericht te lezen. De kledingstukken zijn geborduurd met motieven van perzikbloesem en de Australische zwaluw, die ‘zachtheid, delicaatheid, vernieuwing en natuurlijk hoop symboliseren’.

De twee oprichters zijn geen onbekenden in de sector: Gillian Ridley Whittle was voorheen directeur mode bij Topshop, zakenpartner Cedric Wilmotte is interim CEO bij Versace en werkte daarvoor als president bij Michael Kors voor de regio’s Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Het merk is opgericht als een ‘antidotum tegen het huidige modesysteem’, zo wordt in het persbericht gesteld. Het merk moet een plek zijn voor ‘optimisme’, aldus Whittle. “We willen samenwerken met geweldige creatievelingen en met onze klanten, en hen de kans geven om actief vorm te geven aan de dialoog en artistieke richting die we inslaan.” Peachaus werkt onder meer samen met ‘een groeiende gemeenschap van ontwerpers en creatievelingen’ en stelt zich ten doel om ‘nieuwe kansen te vinden om opkomend creatief talent te helpen’.

Peachaus zal nog niet direct aan Europa leveren, wel aan Groot-Brittannië en de rest van de wereld, zo staat in het persbericht. Wel zijn er ‘plannen om de bezorgopties uit te breiden’. De prijzen van Peachaus lopen van 15 pond tot 55 pond (omgerekend ongeveer 18 euro tot 65 euro) voor ondergoed en 35 pond tot 110 pond (42 euro tot 131 euro) voor andere kledingstukken.