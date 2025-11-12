Voorraadnauwkeurigheid en zichtbaarheid voor omnichannel-logistiek

Door Matthias Vandecasteele, Sales Manager Lifestyle bij Bleckmann

Voor mode- en lifestylemerken met een omnichannelstrategie zijn voorraadnauwkeurigheid en zichtbaarheid superbelangrijk. Lees verder om te ontdekken hoe veranderende verwachtingen van consumenten, nieuwe transparantieregels en de complexiteit van moderne toeleveringsketens de behoefte aan uitgebreide gegevensverzameling en -beheer hebben vergroot en hoe een logistieke dienstverlener daarbij kan helpen.

De verwachtingen van consumenten veranderen: veel consumenten eisen nu duidelijkheid en transparantie van merken over de duurzaamheid van hun toeleveringsketens. Zo zegt 66% van de door McKinsey ondervraagde consumenten actief rekening te houden met duurzaamheid bij het doen van aankopen.1 En het zijn niet alleen klanten die merken aansporen om transparanter te zijn. De douanewetgeving die in 2024 in België en Nederland van kracht werd, verplicht merken nu om transparanter te zijn over de herkomst van hun producten en de reis die deze afleggen om de consument te bereiken. Dit vereist een gecentraliseerde, transparante en flexibele opzet voor het delen van gegevens, zodat producten gemakkelijk traceerbaar zijn.

Data zijn ook essentieel voor het bereiken van optimale operationele efficiëntie. Een logistiek model dat data uit meerdere kanalen tegelijkertijd integreert, maakt een gestroomlijnd voorraadbeheer mogelijk. Zo kunnen meerdere verkoopkanalen vanuit hetzelfde centrale magazijn worden bediend, wat helpt bij het beheren van de voorraadniveaus en het behouden van volledig inzicht in de toeleveringsketen. Het bijhouden van realtime data kan ook van groot belang zijn voor het voorspellen van de vraag. Merken kunnen informatie uit meerdere kanalen tegelijkertijd analyseren en snel reageren op problemen en kansen. Dit zorgt voor snellere responstijden en effectievere besluitvorming.

Jouw vertrouwde partner voor datagestuurde omnichannel-fulfilment

Het kan best lastig zijn om de efficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag van klanten naar meer transparantie. Een goed enterprise resource planning (ERP)-systeem is superhandig om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en bij te houden. Deze platforms houden rekening met financiële, operationele, supply chain-, voorraad- en personeelsgegevens. ERP-systemen kunnen bedrijven ook helpen om te voldoen aan belangrijke regels voor logistiek, zoals douane, traceerbaarheid en productveiligheid. In combinatie met sterke systemen voor magazijnbeheer en transportbeheer helpt een goed ERP-systeem merken om gegevens efficiënter vast te leggen en te raadplegen. Dit maakt een flexibel beheer van magazijnruimte en personeel gedurende het hele jaar mogelijk, zodat pieken en dalen in de vraag kunnen worden opgevangen. Het betekent ook dat gegevens uit verschillende verkoopkanalen kunnen worden samengevoegd, waardoor risico's voor supply chain- en vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en maatregelen kunnen worden genomen om deze te beperken. Dit soort holistische omnichannel-zichtbaarheid is nodig om ervoor te zorgen dat je merk proactief kan omgaan met supply chain-problemen.

Dichter bij je klanten

Het verzamelen en analyseren van gegevens via verschillende kanalen kan ook een handig marketinginstrument zijn voor merken. Bijvoorbeeld, een loyaliteitsprogramma dat werkt via e-commerce en fysieke winkels kan een merk helpen om een beter inzicht te krijgen in hoe hun klanten geld uitgeven, wat dan weer handig is voor toekomstige marketingideeën. Omdat zogenaamde hybride consumenten, mensen die zowel in de winkel als online kopen, gemiddeld meer uitgeven dan mensen die alleen online kopen2 , zijn deze gegevens extra belangrijk. Door gegevens te verzamelen via alle kanalen, kun je klanten makkelijker volgen, waardoor merken beter kunnen inspelen op hun behoeften.

Een voorbeeld van een merk dat heeft geïnvesteerd in een loyaliteitsprogramma om de verkoop te stimuleren, is Levi's. Geconfronteerd met stijgende kosten voor klantenwerving, heeft het merk zich extra gericht op zijn bestaande fanbase. Dankzij het Red Tab™-programma kon het gegevens verzamelen over zowel online als in-store activiteiten om een veel completer beeld te krijgen van het gedrag van klanten3. Wat leidde tot operationele efficiëntie en omzetgroei. Ondertussen gebruikt H&M ook loyaliteitsprogramma's en supply chain-gegevens om dichter bij zijn klanten te komen, als belangrijke input voor zijn AI-gedreven trendvoorspellingen.4 Dit helpt het merk ervoor te zorgen dat de stijlen die het in voorraad heeft beter aansluiten bij de smaak van de klanten, waardoor de verkoop wordt verbeterd en overproductie wordt verminderd. Inzicht in de voorraad kan dus cruciaal zijn om groei te realiseren.

Een veerkrachtigere supply chain creëren

Een datagestuurde omnichannelstrategie kan ook de logistieke flexibiliteit verbeteren vanuit een operationeel perspectief. Realtime voorraadinformatie kan helpen bij het beheren van het menselijk kapitaal, waardoor operationele teams precies kunnen bepalen wanneer en waar personeel en magazijncapaciteit nodig zijn. Realtime voorraadnauwkeurigheid is ook essentieel voor het implementeren van flexibele schaalbaarheid, waardoor merken hun logistieke capaciteit kunnen vergroten in lijn met de vraag. Een nauwe en goede samenwerking met je logistieke dienstverlener is essentieel om een dergelijke adaptieve strategie mogelijk te maken.

Het potentieel van voorraadzichtbaarheid benutten

In het huidige logistieke landschap is geïntegreerd gegevensbeheer de sleutel tot het opbouwen van een transparante, veerkrachtige en flexibele toeleveringsketen, waardoor je een uitzonderlijke klantervaring kunt bieden. Van kostenoptimalisatie en toewijzing van middelen tot vraagvoorspelling en naleving van regelgeving: voorraadnauwkeurigheid en zichtbaarheid zijn cruciaal voor omnichannel mode - en lifestylemerken. Een externe logistieke dienstverlener (3PL) kan je helpen de kracht van een geïntegreerde en datagestuurde aanpak van voorraadbeheer te benutten.