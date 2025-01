Vraag naar 'harde luxe' tilt Richemont naar nieuwe hoogten

Richemont, het Zweedse luxeconglomeraat dat eigendom is van merken zoals Cartier en Van Cleef & Arpels, heeft voor het eerst een marktwaarde van meer dan 100 miljard Zwitserse frank (ongeveer 110 miljard euro) behaald. Richemont’s aandelen stegen met 0,5 procent naar 169,15 Zwitserse frank, wat het voor de zesde opeenvolgende dag een stijging gaf, zo meldt Bloomberg.

Summary Richemont, het moederbedrijf van Cartier en Van Cleef & Arpels, overschreed voor het eerst een marktwaarde van 100 miljard Zwitserse frank.

De sterke groei wordt voornamelijk gedreven door de succesvolle verkoop van sieraden, met name in Amerika en Europa.

In tegenstelling tot andere luxemerken, presteert Richemont goed, mede dankzij de tijdloze waarde van sieraden in economisch onzekere tijden.

In het derde kwartaal van het boekjaar 2024/25 behaalde Richemont een omzetstijging van 10 procent tot 6,15 miljard euro, die de verwachtingen van de markt ruim overtrof. De sterke prestaties werden vooral gedreven door hoge uitgaven van consumenten in Amerika en Europa, waar de sieradenmerken van Richemont goed verkochten. De juwelendivisie, met merken zoals Cartier en Van Cleef & Arpels, presteerde goed met een groei van 14 procent. De horlogedivisie, met merken zoals IWC, had te maken met een daling van 8 procent.

In tegenstelling tot sommige concurrenten, zoals Kering SA, lijkt Richemont goed te presteren, zelfs in een periode van onzekerheid en markverzadiging. Experts van Bloomberg en Reuters wijzen erop dat "harde luxe" – zoals sieraden en horloges – het vaak beter doet in moeilijke tijden, omdat sieraden als tijdlozer worden beschouwd dan andere mode-items zoals handtassen.