Vrachtwagenchauffeurs PostNL staken vrijdag en zaterdag, vertraging bezorging pakketten

De vrachtwagenchauffeurs van PostNL staken van vrijdagochtend 13 januari 4 uur ‘s ochtend tot en met 7 uur ‘s ochtends op zaterdag 14 januari, zo meldt vakbond FNV Post en Pakketten in een persbericht. Afgelopen week werd een nieuwe cao-akkoord gesloten door PostNL met twee vakbonden, maar FNV was hierbij niet betrokkken.

De FNV-leden die bij PostNL werken zijn volgens de vakbond niet te spreken over de afspraken die nu op tafel liggen. “Ze willen dat de lonen voortaan automatisch mee stijgen met de inflatie, minimaal 14 euro per uur en het afschaffen van de jeugdloonschalen. Daarnaast willen de leden dat uitzendkrachten na negen maanden een vast contract krijgen. PostNL heeft met geen van deze punten ingestemd,” aldus bestuurder van FNV Post en Pakketten, Mariska Exalto, in het persbericht.

De staking zorgt ervoor dat de bezorging van pakketten en poststukken vertraging oploopt, aldus het persbericht. Rouwpost en medische zendingen worden wel nog steeds bezorgd.