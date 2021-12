Vrouwen die vrouwen steunen – een exclusieve collab tussen KAAI en Diamanti Per Tutti

De Belgische luxury brands delen meer dan enkel hun Antwerpse roots. Ze worden gerund door vrouwen en dat is ook precies waarom beide ondernemingen zo strijden voor female empowerment. Sterke vrouwen, vrouwelijk ondernemerschap en sisterhood. Dat is wat centraal wordt gesteld in een unieke collab tussen Antwerpse merken KAAI en Diamanti Per Tutti.

“Wij willen vrouwen helpen, wij willen vrouwelijke merken helpen, wij willen het vrouwelijke ondernemerschap stimuleren én wij willen dat vrouwen de stap durven zetten. Alles draait om female empowerment.” – Helga Meersmans, KAAI

Het resultaat geeft twee vrouwelijke silhouetten weer, de één achter de andere, een fysiek symbool voor het motto ‘behind every great woman, is a strong woman’, wat op zijn beurt ook verwijst naar co-founders Ine & Helga. Twee powervrouwen die vier jaar geleden samen het handtassenmerk KAAI gestart zijn.

Image: KAAI

“Er zijn zoveel vrouwen die dromen van een onderneming, maar het risico niet durven nemen. Wij willen aantonen dat vrouwen ook kunnen ondernemen en zeker wanneer je met twee bent. Zo kan je de problemen samen aanpakken en wordt alles vanuit twee verschillende opzichten bekeken. Daar kan je alleen maar sterker van worden.” – Ine Verhaert, KAAI

Dat een business runnen niet gemakkelijk is, kunnen deze vrouwelijke ondernemers niet ontkennen. Tijdens de opstart van KAAI kwam het power duo af en toe voor moeilijke uitdagingen te staan, die ze dankzij een vlotte samenwerking samen overwonnen hebben. Elkaar aanvullen binnen een team is voor beiden een grote must, om ook in mindere tijden elkaar te kunnen bijstaan.

“Tijdens het opstarten van een business, ken je heel veel hoogtes en laagtes. Hoogtes zijn gemakkelijk, de euforie en het succes deel je, maar in de laagtes moet je zien dat je niet allebei in een diep dal terechtkomt. Er moet altijd iemand zijn om de ander op te pikken.” – Ine Verhaert, KAAI

Vrouwen moeten niet onderdoen voor mannen én vrouwen moeten elkaar onvoorwaardelijk steunen in alles wat ze doen. Dat is wat geldt binnen KAAI. Ook op ondernemersvlak is Female empowerment meer dan belangrijk. In elkaar blijven geloven, elkaar blijven inspireren en vooral blijven doorzetten.

“Het grootste voordeel van een goede samenwerking is dat je op elkaar kunt rekenen. Ik denk dat Ine noch ik ooit zouden opgeven, wij zijn beiden diehards, wij gaan ervoor. Dus we rekenen op elkaar dat we altijd zullen volhouden en dat het altijd in orde zal komen.” – Helga Meersmans, KAAI