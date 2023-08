‘Vrouwen kopen en verkopen vaker bedrijven’

De vrouwelijk ondernemer verkoopt vaker bedrijven. Uit cijfers van overnamewebsite, Brookz, blijkt dat van de 1200 bedrijven die daar te koop staan 17 procent een vrouwelijk eigenaar heeft, zo schrijft het Financieele Dagblad. Dat aantal is verviervoudigd in vier jaar.

Ook het aantal vrouwelijke kopers zit volgens het FD in de lift. In 2019 vertegenwoordigden zij 4 procent, nu is dat 6 procent. Dat is wel een stuk minder dat het aantal verkopers. Dat komt volgens Peter Rikhof, oprichter en directeur van Brookz, omdat vrouwen het financiële risico van een overname te groot vinden. “Ze starten liever zelf een bedrijf, omdat vervolgens uit te bouwen”, aldus Rikhof tegen het FD. Ook branchegenoot Marktlink erkent de toename.

De toename van vrouwen die bedrijven vaker kopen en verkopen is goed nieuws. “Kennelijk zijn steeds meer door opgerichte bedrijven sterk genoeg om verkocht te worden. Dat zegt iets over de kwaliteit van vrouwelijk ondernemers”, vertelt Wendy van Ierschot, oprichter van hr-bureau Vie People, tegen het FD. Volgens Brookz en Marktlink is de toename van het aantal vrouwen op de platfomen een ‘logisch vervolg van een trend die al langer gaande is’. Want in de afgelopen tien jaar is het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland erg gegroeid. Dan neemt automatisch het aantal vrouwelijke verkopers toe.