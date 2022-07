Waarde euro zakt, een euro is nu ongeveer evenveel waard als een dollar

De waarde van de euro ten opzichte van de dollar zakte de afgelopen weken zo snel dat de waarde van de twee valuta nu ongeveer even hoog is. Dat is sinds 2002 niet voorgekomen, zo meldt de NOS.

De waardedaling betekent dat het voor Amerikanen nu relatief goedkoper is om te consumeren in Europa. Voor Europeanen zijn producten in de Verenigde Staten juist duurder. Het is voor Europese bedrijven ook prijziger om producten uit de VS te importeren. Tegelijkertijd kunnen Europese bedrijven door de relatief lage waarde van de dollar goed concurreren op de Amerikaanse markt.

Redenen voor de waardedaling zijn zorgen om de groei van de economie in de eurozone en de stijgende inflatie, die de groei mogelijk nog afremt. Dat zorgt voor minder vertrouwen in de euro. Tegelijk met de daling van de euro stijgt ook de waarde van de dollar, mede door een verhoging van de rente in Amerika. Die maakt het voor investeerders aantrekkelijk om geld in Amerika te stallen, waardoor de vraag naar dollars stijgt. Teeuwe Mevissen, senior macrostrateeg bij de Rabobank, voorspelt dat de euro binnenkort weer in waarde gaat stijgen, wanneer de Europese Centrale Bank de rente ook verhoogt.

Over de afgelopen twintig jaar was de euro altijd meer waard dan de dollar. Het hoogtepunt werd bereikt in 2008, toen een euro 1,6 dollar waard was.