Waarom CELYS? De toekomst van duurzame synthetische vezels herschrijven

CELYS is niet zomaar een alternatief vezel. Het is ’s werelds eerste gecertificeerd composteerbare polyester, ontwikkeld om hoge prestaties te leveren zonder de milieubelasting die traditioneel gepaard gaat met synthetische textielvezels. Het belangrijkste: CELYS voorkomt microplasticvervuiling zonder afhankelijk te zijn van chemische additieven – een vaak over het hoofd geziene tekortkoming van andere zogenaamd "groene" synthetica.

Waar concurrenten slechts gedeeltelijke oplossingen bieden – biogebaseerde of mechanisch gerecyclede vezels met twijfelachtige duurzaamheid of afbreekbaarheid – biedt CELYS merken een beslissende stap vooruit: een vezel die presteert als polyester, maar zich aan het einde van zijn levensduur als een natuurlijk materiaal gedraagt.

Van milieuprobleem naar concurrentievoordeel

Laten we de olifant in de kamer benoemen. Ja, CELYS is momenteel gebaseerd op aardolie. En ja, dat roept vragen op in de huidige markt waarin duurzaamheid vooropstaat. Maar wat vaak verloren gaat in de discussie: de herkomst van een vezel vertelt slechts de helft van het verhaal. De andere helft – en die is belangrijker – is de impact gedurende de hele levenscyclus.

CELYS bewijst dat een oliegebaseerd product niet per definitie milieubelastend hoeft te zijn. Door microplastics volledig uit te sluiten en composteerbaarheid zonder giftige afbraakmiddelen te garanderen, stelt CELYS een nieuwe standaard: hoogwaardige synthetische vezels die niet ten koste gaan van de natuur.

Deze herdefiniëring is essentieel voor vooruitstrevende merken, vooral diegenen die genoeg hebben van de schijnkeuzes tussen prestatie en duurzaamheid. CELYS probeert polyester niet te ‘greenwashen’ – het herschrijft wat synthetische vezels kunnen zijn.

De rPET-mythe: Wanneer Recyclen Geen Circulatie Is

In Europa en de bredere mode-industrie is rPET (gerecycled polyethyleentereftalaat) synoniem geworden met duurzaamheid. Maar de werkelijkheid is complexer. rPET is meestal afkomstig van gerecyclede plastic flessen – niet van oude kleding – wat betekent dat het de kringloop in de mode niet echt sluit; het verplaatst afval slechts van de ene stroom naar de andere.

Erger nog: die flessen hadden meerdere keren gerecycled kunnen worden in de voedings- en drankenindustrie, voordat ze worden “downcycled” tot textiel, dat vervolgens niet meer gerecycled kan worden.

Zodra rPET-kledingstukken in het modesysteem terechtkomen, eindigen ze vrijwel altijd op de vuilstort of in de verbrandingsoven.

Het klinkt goed, maar het is geen langetermijnoplossing. CELYS nodigt uit tot een genuanceerder gesprek: een dat de focus verlegt van korte termijn kosten naar langetermijnwaarde, circulariteit en verantwoordelijkheid voor het einde van de levenscyclus.

Waarom Virgin grondstoffen – voor nu

CELYS wordt momenteel geproduceerd met nieuwe aardolie als grondstof, en we vinden het belangrijk om daar transparant over te zijn. Waarom? Ondanks de hype rond chemisch recyclen is er op dit moment nog geen betrouwbare, commercieel haalbare aanvoer van schoon gerecycled materiaal dat voldoet aan de technische én milieunormen die nodig zijn voor composteerbare polyester op schaal.

In plaats van te wachten tot de infrastructuur bij is, wordt CELYS nu al ingezet – met de toekomst in gedachten. Onze vezel is zo ontworpen dat hij moeiteloos integreert in toekomstige chemische recyclingsystemen.

Credits: CELYS

Gebouwd voor circulariteit: een slimmere synthetische vezel

Waar mechanisch recyclen beperkt is in schaal en kwaliteitsbehoud, is chemisch recyclen de enige levensvatbare weg naar echte textiel-tot-textiel circulariteit. Maar niet alle vezels zijn gelijk. De meeste polyesters degraderen onder huidige chemische recyclingcondities of vereisen zeer veel energie.

CELYS is specifiek ontworpen voor:

Chemisch recyclen met minder energieverbruik,

Compatibiliteit met opkomende enzymatische processen, en

Minder stabilisatoren en additieven, waardoor het makkelijker schoon te depolymeriseren is.

Kortom, CELYS is niet alleen vandaag composteerbaar – het is morgen recyclebaar. Dat betekent dat merken die in CELYS investeren, niet alleen kiezen voor een duurzame oplossing – ze investeren in toekomstbestendige circulaire infrastructuur.

Een betere standaard voor duurzame synthetica

Nu wet- en regelgeving strenger wordt en consumenten kritischer, kunnen merken het zich niet meer permitteren om achter oppervlakkige duurzaamheidsclaims aan te lopen. CELYS onderscheidt zich om één simpele reden: het is eerlijk over wat het is, en duidelijk over welk probleem het oplost.

Hoge prestaties. Composteerbaar. Vrij van microplastics. Klaar voor chemisch recyclen.

Dat is niet alleen duurzaam – dat is strategisch.

Credits: CELYS

Samenwerken aan vooruitgang: een wereldwijd duurzaamheidsnetwerk

CELYS werkt actief samen met retailers, merken en producenten over de hele wereld die streven naar concurrentievoordeel door een duurzaamheidsgerichte aanpak.

CELYS is wereldwijd beschikbaar en is aanwezig op grote internationale vakbeurzen en branche-evenementen, waar het in contact treedt met innovatiegedreven bedrijven die voorop willen blijven lopen in veranderende marktdynamiek en bouwen aan toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling.