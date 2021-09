Waarom de 'traceability' van de supply chain bepalend is voor de toekomst van modemerken

Als in de modebranche het woord 'traceability' valt, wordt daarmee de 'traceerbaarheid' binnen de productontwikkeling bedoeld. De Engelse term, die iets makkelijker over de tong gaat, houdt inmiddels ook de hele wereldwijde mode- en textielindustrie bezig – inclusief de eindconsument. Waar is mijn T-shirt precies gemaakt? En door wie? Hoe zijn de werkomstandigheden daar? Uit welke materialen bestaat mijn trui eigenlijk? En is dat uiteindelijk ook echt duurzaam?

Bedrijven hebben hier kloppende en eerlijke antwoorden nodig, en niet alleen met het oog op hun eigen imago en integriteit. Ook om intern de productontwikkeling te kunnen optimaliseren, is het cruciaal dat processen naadloos verlopen en fouten volledig kunnen worden opgespoord, zowel binnen het eigen team als in de samenwerking met leveranciers. Deze evenwichtsoefening brengt voor veel modemerken niet alleen serieuze problemen met zich mee, maar zal vroeg of laat ook bepalend zijn voor hun concurrentievermogen. Maar hoe komt dat precies?

Traceerbaar en duurzaam: een kwestie van overleven

Ook de modewereld heeft te maken met de klimaatcrisis en de gevolgen ervan, nu en in de toekomst. Sterker nog: volgens het Europees Parlement veroorzaakt de mode-industrie meer dan 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot, meer dan de scheepvaart en internationale vluchten samen. De markt wordt weliswaar nog steeds gedomineerd door fast fashion, maar maatregelen en regels worden wel steeds strenger. Het wordt dus ook steeds bepalender in hoeverre merken zich daarop kunnen aanpassen.

De markt en de eindgebruiker verwachten dat modemerken een grotere bijdrage gaan leveren aan de maatschappij en aan het milieu. De bloemrijke CSR-beloftes moeten dus in de praktijk gebracht worden. Met het oog op de aantrekkelijkheid en aanschafbereidheid van producten wordt het steeds belangrijker om transparante en traceerbare informatie aan te bieden. Of, simpeler gezegd: wie niet duurzaam, sociaal en ethisch produceert, zal snel iets moeten veranderen om klanten aan zich te binden, en wie al wel een verantwoorde bijdrage levert, moet dat ook actief kunnen aantonen.

Interne transparantie als richtsnoer

Om te voldoen aan al deze eisen vanuit de maatschappij, de markt en klanten, moet er intern een geoliede machine zijn. Als merken communicatie- en samenwerkingsproblemen hebben met leveranciers en producenten, hangt dat er vaak mee samen dat de traceerbaarheid van hun eigen processen beter kan. Deze onnodige ruis en deze vermijdbare misverstanden kunnen niet alleen heel snel een productlancering vertragen, maar zijn ook schadelijk voor het vertrouwen en voor een efficiënte samenwerking. Dit is ook vaak te zien in de relatie tussen interne teams en afdelingen, waar informatiestromen bijvoorbeeld niet goed zijn of werkstappen niet op elkaar zijn afgestemd.

Modemerken kunnen zich dus nauwelijks nog ontbrekende informatiestructuren en complexe processen veroorloven, zeker nu er nog vaker wordt geëist dat productinformatie kloppend en eerlijk is. Hoewel wat transparantie en traceability betreft niet elk modemerk het nieuwe Patagonia hoeft te worden, is het wel belangrijk dat klanten transparante en traceerbare informatie krijgen over de productontwikkeling en dat de complete weg die het product aflegt zo inzichtelijk mogelijk is.

Zet de eerste stap en leer van anderen

In ons nieuwste traceability-rapport gaan we nog verder in op dit onderwerp – weg van het probleem, op naar een oplossing. Aan de hand van een praktisch framework leggen we in vijf stappen uit hoe modemerken hun groei kunnen stimuleren via meer traceability in hun supply chain. Op deze reis langs interessante casussen kom je meer te weten over uiteenlopende merken en lees je over het bijzondere belang van digitale oplossingen. Wil je weten hoe je de traceability van je processen kunt verbeteren en hoe de juiste software je daarbij kan helpen? Download dan gratis het rapport met gedetailleerde inzichten, praktische casussen en concrete ideeën voor oplossingen.