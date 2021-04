Waarom Fashion merken ‘achteraf betalen’ moeten zien als de motor voor groei

Aarzel je om achteraf betalen toe te voegen aan jouw checkout? Denk nog eens na!

In de wereld van betalingen is er geen sneller groeiende betaalmethode dan ‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL) services: de vraag van consumenten naar flexibele manieren om online te winkelen en te betalen is groter dan ooit. En merken kunnen de toenemende vraag van consumenten naar BNPL-diensten benutten om te groeien: door flexibele betaalopties aan te bieden, zijn klanten super tevreden zijn en krijgt de omzet een flinke boost. Sterker nog, het is essentieel om zo snel mogelijk op de BNPL-trein te stappen: naar verwachting zal 30% van de Europese e-commerce-uitgaven in 2025 via BNPL-betaalmethoden worden gedaan - een enorme stijging van 92% ten opzichte van 2019.

Dit is waarom consumenten houden van 'Shop nu, betaal later'

Uit onderzoek blijkt dat 48% van de Nederlandse en 53% van de Duitse consumenten behoefte heeft aan achteraf betalen. Het kunnen zien, proberen en voelen van producten voor de aankoop is het belangrijkst, gevolgd door de behoefte aan een eenvoudig retourproces en de behoefte aan flexibele betalingen. In wezen voegen BNPL-diensten vertrouwen, veiligheid en gemak toe aan de onlinewinkelervaring: online winkelen - en vervolgens betalen - wordt zo gemakkelijk als 1,2,3. Tegelijkertijd nemen BNPL-diensten drempels weg voor consumenten en stellen ze hen in staat te winkelen en ervaringen op te doen, nu. Voor consumenten brengen BNPL-diensten de oneindige wereld van dingen die te zien, te proberen en te ervaren zijn een beetje dichter bij huis. Vooral de segmenten Milennials en Gen-Z voelen zich aangetrokken tot deze nieuwe manier van 'ervaringsgericht' winkelen: makkelijk, snel en bovenal zonder torenhoge transactiekosten of rentetarieven.

Voordelen van BNPL voor merken

De vraag van consumenten naar BNPL-diensten is enorm en vertoont geen tekenen van vertraging: door het aan te bieden aan klanten kunnen bedrijven hun conversiepercentages verhogen, de waarde van het winkelmandje vergroten en klantentrouw opbouwen. Maar het zal niet alleen de conversie onder bestaande klanten verhogen - het aanbieden van BNPL in jouw checkout zal ook nieuwe consumenten aantrekken. In dat opzicht is BNPL net zo goed een marketingtool als een betaalmethode.

"De beschikbaarheid van achterafbetaalservices garandeert vertrouwen en controle", zegt Alexander Scheibel, Director of Product bij AfterPay. "Het zorgt ervoor dat consumenten een extra niveau van veiligheid voelen wanneer ze winkelen bij onze merken. Flexibele manieren om te betalen maken winkelen makkelijker en toegankelijker". In dit licht komt het niet als een verrassing dat ruim zes miljoen Nederlandse consumenten al gebruik maken van AfterPay - dat is ongeveer de helft van de Nederlandse e-commerce winkelende populatie.

Scheibel vervolgt: "Een ander voordeel voor merken is dat wij het gehele financiële incassotraject overnemen, van de eerste factuur tot aan aanmaning en incasso, een uniek serviceaanbod in onze branche. Op deze manier kunnen we de eigen ervaring van een merk faciliteren gedurende de gehele customer journey. En bij AfterPay nemen we het financiële risico. Onze partners ontvangen altijd hun uitbetaling."

Uit onderzoek van AfterPay Insights, het consumentenonderzoeksplatform van AfterPay, blijkt ook dat het niet kunnen zien, proberen en voelen van producten voor de aankoop een belangrijke barrière is om meer online aankopen te doen voor 47% consumenten die normaal gesproken loyaal zijn aan offlinekanalen. Door BNPL-diensten aan te bieden, kunnen merken die barrière opheffen en 'Offline Loyal Shoppers' verleiden om hun aankopen te verschuiven van fysieke winkels naar online kanalen.

Maar hoe zit het met retouren?

Een veelgehoorde aanname is dat het aanbieden van BNPL-diensten ook het retourpercentage van een merk zal verhogen. Maar onderzoek van AfterPay toont aan dat dit niet het geval is. Consumenten retourneren inderdaad meer - omdat ze bijvoorbeeld verschillende maten bestellen - maar ze kopen ook meer verschillende artikelen. Dit resulteert in een hogere waarde van het winkelmandje - zelfs nadat retouren zijn verrekend.

Het moment is nu: spring op de BNPL-trein

BNPL zal naar schatting +92% groeien in 2025. We verwachten zelfs dat BNPL zo populair zal worden dat fysieke winkels deze betaaloptie binnenkort zullen aanbieden. Nu is echt het moment om op de denderende BNPL-trein te springen.

Stap aan boord! Vind hier meer informatie over hoe AfterPay jou kan helpen je bedrijf te laten groeien

Over AfterPay

AfterPay stelt consumenten in staat om nu te winkelen, later te betalen: een snelle, gemakkelijke en veilige manier van betalen. AfterPay biedt vijf verschillende betaalmogelijkheden: de 14-dagen factuur, de campagnefactuur, de geconsolideerde factuur, vaste termijnen en AfterPay FLEX. Deze diensten zijn beschikbaar bij de grootste wereldwijde en lokale merken in negen landen: Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. AfterPay is een business unit binnen Arvato Financial Solutions en Bertelsmann.