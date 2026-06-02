Waarom fashion retailers niet meer zonder slimme pakkettracking kunnen

Een klant bestelt maandagochtend een jurk voor een verjaardag op woensdag. Dinsdagavond realiseert ze zich dat ze die dag niet thuis is. Wat volgt is een bekende reeks: een mail naar de klantenservice, frustratie en in het slechtste geval een retourzending die voorkomen had kunnen worden.

In fashion e-commerce is de periode ná de bestelling vaak het zwakste onderdeel van de klantreis. Logistiekpartner Monta brengt met MontaTracking 2.0 een oplossing die verder gaat dan een standaard statuspagina.

Van bezorging naar merkbeleving

De trackingpagina is het contactmoment dat fashion merken jarenlang over het hoofd hebben gezien. Gemiddeld checkt een consument meerdere keren de status van een pakket, maar belandde daarbij op een generieke vervoerderspagina zonder enige merkidentiteit. Met MontaTracking volledig in eigen huisstijl verandert dat: logo, merkkleur en look & feel zorgen voor een ervaring die aansluit bij de rest van de webshop.

Controle teruggeven aan de klant

De grootste vernieuwing zit in zelfbediening. Consumenten kunnen van vervoerder wisselen, kiezen voor een afhaalpunt in de buurt, het aflevermoment aanpassen én een typefout in hun adres corrigeren, allemaal zonder tussenkomst van de klantenservice. Voor fashion retailers betekent dat direct minder mislukte bezorgingen en minder onnodige retouren.

Bestaan orders uit meerdere artikelen met verschillende beschikbaarheid; een broek die direct verstuurd wordt en een bijpassend jasje dat nog onderweg is vanuit de leverancier, dan toont MontaTracking alle deelleveringen in één overzicht, elk met eigen status en verwachte levertijd. Geen verwarring, geen onnodige supportvragen.

Mobile first

In fashion is mobiel shoppen dominant: Instagram, TikTok, snel bestellen onderweg. De trackingpagina is volledig geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, past zich automatisch aan elk schermformaat aan en sluit daarmee aan op hoe de fashion consument daadwerkelijk winkelt en communiceert.

Praktijkervaring

Luc Schoenmakers, E-commerce Specialist bij Van Dal Mannenmode, ziet het effect direct bij zijn klanten: "Onze klanten zijn vooral heel blij met de goede communicatie. Zij willen namelijk weten hoe lang het gaat duren voor het pakketje er is. Dankzij de duidelijke track & trace mails via MontaTracking weten onze klanten precies waar het pakketje zich bevindt."

MontaTracking is beschikbaar in zeven talen, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Zweeds en Deens, en daarmee geschikt voor fashion merken die internationaal verkopen. De boodschap is helder: de bezorging is geen logistieke afterthought, maar een integraal onderdeel van de merkbeleving.