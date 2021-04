Waarom kledingfabrikanten kiezen voor Ethiopië

De kledingindustrie ziet Ethiopië als een nieuwe thuishaven voor het produceren van confectie. Martijn van der Erve, CEO van Erve Group, zag een kans om in Ethiopië te gaan produceren, als alternatief voor populaire productielocaties zoals Bangladesh. In 2014 startte zijn bedrijf een inkooporganisatie voor confectiekleding, met de naam Beconnected Africa. Toen dit een succes bleek te zijn, werden onder de naam Beconnected Industrial al snel twee fabrieken onder één dak geopend voor het bedrukken en labelen van kleding. “De expertise die wij sinds 1985 in de kledingindustrie hadden opgebouwd, hebben we meegebracht naar Afrika”, vertelt Simona Marta Grava, directeur van Beconnected Africa.

“Ethiopië heeft de toekomst in de kledingindustrie”, zegt Van der Erve, die enthousiast is over de vele voordelen van het land voor klanten en medewerkers. Als een van de snelst groeiende economieën ter wereld biedt Ethiopië belastingvrije importfaciliteiten, concurrerende energieprijzen en brede overheidssteun voor buitenlandse investeringen. Veel winkelketens zijn al begonnen met produceren in Ethiopië, waaronder zwaargewichten zoals H&M, Lee, Wrangler, PVH, JC Penny, New Look en Decathlon.

Wanneer je als pionier een nieuwe markt betreedt, krijg je te maken met allerlei opstartinvesteringen. Als eigenaar van de eerste twee fabrieken voor het bedrukken en labelen van textiel in Ethiopië zag Beconnected Industrial de noodzaak in van een bedrijfsmodel voor de lange termijn, waarmee ze de positie van Ethiopië als aantrekkelijke productielocatie voor kleding konden verstevigen. Beconnected Industrial is uitgegroeid tot voorkeursleverancier van kledingetiketten en goedgekeurde leverancier van textielprints voor enkele van de grootste modemerken ter wereld.

“Vanaf het moment dat we in Ethiopië voet aan de grond zetten, wilden we een duurzame aanwezigheid opbouwen in de Ethiopische productieketen voor confectie”, vertelt Jason Yang, CEO van Beconnected Industrial. Het bedrijf investeerde in geavanceerde machines en toonaangevende technologie uit Zwitserland en China, en bouwde samen met een grote modeketen twee fabrieken onder één dak, die voldoen aan alle milieu-eisen van het ZDHC-programma (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).

Milieu-impact

Zoals bij alle bedrijven van Beconnected is een geringe ecologische voetafdruk een heel belangrijk aspect voor de bedrijfsactiviteiten in Ethiopië. “De klanten van Beconnected Africa zijn heel blij met onze lokaal gemaakte labels en prints, die voldoen aan de strengste normen voor compliance en duurzaamheid”, legt Grava uit.

Dankzij de ruime beschikbaarheid van schone, hernieuwbare en betaalbare energie kan Beconnected Industrial gemakkelijker aan de normen voldoen. Ethiopië produceert veel energie uit waterkracht, wind, zon en aardwarmte, waardoor grote hoeveelheden textielprints en labels geproduceerd kunnen worden met een heel bescheiden ecologische voetafdruk.

Beconnected Industrial investeert niet alleen in de meest geavanceerde machines, maar betrekt ook alle grondstoffen van betrouwbare en gecertificeerde leveranciers. “Bij Beconnected Industrial willen we goede zaken doen, goed voor het milieu zijn én investeren in onze medewerkers”, aldus CEO Jason Yang en Rense Steehouwer, Head of Sales & Sustainable Development. “Beconnected probeert steeds duurzamer te produceren door milieuvriendelijke materialen te gebruiken en samen te werken met certificerings- en auditorganisaties zoals OEKO-TEX en Better Works.”

Er komt ook steeds meer vraag naar producten van gerecycled materiaal, zoals geweven en bedrukte labels. Beconnected Industrial speelt graag in op deze trend. “In reactie op de vraag vanuit de hele kledingbranche schakelen we bij veel van onze producten over naar gerecyclede versies”, zegt Steehouwer.

Efficiënte dienstverlening

Beconnected Africa en Beconnected Industrial brengen meer dan 35 jaar ervaring in de kledingbranche met zich mee naar de Afrikaanse markt. Dit betekent dat klanten dezelfde hoogwaardige dienstverlening en efficiëntie kunnen verwachten als bij Europese leveranciers, maar dan met de economische voordelen van Afrika. Retailers van over de hele wereld kunnen kleding uit Ethiopië inkopen met hulp van Beconnected Africa, dat het complete proces voor zijn rekening neemt, van het allereerste concept tot en met de levering van de kleding.

Werkgelegenheid en scholing

Terwijl Beconnected Africa een aanhoudende stroom van klanten naar de Ethiopische fabrieken leidt, creëert Beconnected Industrial heel veel werkgelegenheid voor de plaatselijke gemeenschappen. Medewerkers krijgen een vakopleiding en kunnen naar het buitenland voor hun professionele ontwikkeling. Het welzijn van het personeel heeft een hoge prioriteit voor het bedrijf. Medewerkers profiteren ook van voordelen zoals kosteloos vervoer van en naar het werk en elke dag een gratis lunch in het bedrijfsrestaurant.

“Ons bedrijf vindt het erg belangrijk om ook iets te doen voor onze medewerkers. We willen hen graag opleiden, trainen en helpen zich verder te ontwikkelen. We doen al het mogelijke om onze mensen te stimuleren”, aldus Yang en Steehouwer.

Het bedrijf hanteert ook een strikte gedragscode die zorgt dat de mensenrechten altijd worden nageleefd en er geen gedwongen arbeid en kinderarbeid zijn. In het kader van deze gedragscode worden de veiligheid en het welzijn van de medewerkers gewaarborgd door regelmatige inspecties.

De volgende fase voor Ethiopië

Nu Ethiopië zich ontwikkelt tot een nieuw internationaal knooppunt voor de kledingbranche, ontstaan er verwante industrieën zoals weverijen en komen internationale bankdiensten wellicht binnen handbereik. Hierdoor wordt het voor nog meer winkelketens aantrekkelijk om kleding te gaan inkopen in Ethiopië. Steehouwer legt uit dat Beconnected Industrial plannen maakt om zijn fabrieken uit te breiden en extra productlijnen toe te voegen. Om de productiecapaciteit voor geweven labels te vergroten, willen ze extra weefmachines aanschaffen en investeren in nieuwe technologie voor thermische prints.

De ambitieuze visie, de keuze voor duurzaamheid en het grote aanbod van getalenteerde medewerkers in de Ethiopische kledingsector wijzen allemaal op een succesvolle toekomst. Dit betekent dat het etiket Made in Ethiopia binnenkort wellicht te vinden is in kledingkasten over de hele wereld.