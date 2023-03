Waarom merken het zich niet kunnen veroorloven om RFID over te slaan?

Terwijl de mode-industrie haar reis naar bruikbare technologie voortzet blijken die kleine RFID-tags enorme voordelen te hebben. RFID, radiofrequentie-identificatie, wordt al bijna twee decennia gebruikt door de mode-industrie en zorgt voor transparantie, gemakkelijke retourzendingen, accuraat voorraad beheer en daardoor minder textielverspilling dankzij een nauwkeurigere productie. Grote winkelketens en warenhuizen, zoals Macy's en Nordström in de VS, Inno in België of El Corte Ingles in Spanje stellen RFID verplicht voor modemerken waardoor RFID een "must-have" in plaats van een 'nice-to-have'-technologie wordt.

Maar zijn genoeg merken overtuigd van alle voordelen?

Trimco Group, leverancier van trimmings, carelabels, verpakkingen en POS materialen, legt graag de voordelen van RFID in relatie tot bedrijfsoptimalisatie en duurzaamheid uit.

Als source tagging partner van vele fashion bedrijven heeft Trimco een duidelijke invloed en impact op de RFID-projecten van hun klanten. Enkele voordelen van Trimco als partner zijn pre-assessment van de behoeften om RFID te implementeren, veilige en nauwkeurige gegevensoverdracht, hoogwaardige productie van RFID-compatibele tags, stickers en carelabels. Bovendien kan Trimco flexibiliteit bieden op het gebied van data en traceability; De mogelijkheid om te kiezen tussen RFID, NFC, QR-codes of op maat gemaakte oplossingen op basis van de wensen van de klant. "Bij Trimco zien we dat onze rol in het RFID-ecosysteem een gestroomlijnde interactie is met ons professionele partnernetwerk in software en hardware, onmisbaar voor succesvolle RFID-implementaties", zegt Dennis Sand Eskesen, director STS & RFID Trimco Group.

Trimco Group werkt al ruim 15 jaar met RFID en is getuige geweest van de evolutie van RFID en de vele stadia van de acceptatie. En hoe RFID een nauwkeurige data-foundation biedt om strategische beslissingen te nemen. Hoewel RFID kosten met zich meebrengt, moedigt Eskesen bedrijven aan om het volledige plaatje te zien. RFID is geen korte termijninvestering. "De investering in RFID moet worden gezien als een katalysator voor procesoptimalisaties en dus winstgevendheid. De return of investment is een zekerheidje", voegt de managing director van A-TEX Netherlands B.V. Sander van Veen toe.

Gegevens verkregen uit de implementatie van RFID kunnen ook worden gebruikt bij het monitoren van duurzaamheidsdoelstellingen. Het implementeren van RFID-technologie kan bijvoorbeeld de duurzaamheidsstrategieën van merken ondersteunen door overproductie te verminderen waardoor er minder textiel in landfill eindigt.

“De toekomst van mode is zonder twijfel voor een groot deel digitaal. Duurzaamheidsstrategieën liggen in de rij om geïmplementeerd te worden. Met als pionier het veelbesproken digitale productpaspoort. RFID kan een van de technologieën zijn om aan alle vereisten te voldoen” voegt Eskesen toe. “RFID is in veel opzichten al een paspoort voor je kleding of schoenen. Het verbinden van data met verschillende algoritmen om verschillende doelen te dienen, zoals duurzaamheidsdoelen of transparantie in de toeleveringsketen is veel gemakkelijker en sneller na RFID implementatie. ”

Bovendien is voorraadbeheer cruciaal. "Er is niets vervelender voor een klant dan de mededeling "niet op voorraad" bij het winkelen nadat je eindelijk je keuze hebt gemaakt", zegt Sander. “En rond belangrijke verkoopdagen, bv rond de feestdagen, betekent ontbrekende voorraad in feite gemiste verkopen. Hier is RFID de te gebruiken technologie voor.”