Waarom merken nu al moeten inzetten op Digitale Productpaspoorten

In de wereld van mode, waar stijlen net zo snel komen en gaan als de seizoenen, is er een nieuwe trend die de industrie opnieuw definieert: Digitale Productpaspoorten (DPP's).

Digitale Productpaspoorten zijn een krachtig hulpmiddel om gedurende de gehele levenscyclus van een product informatie te verzamelen en te delen. Het laat zien hoe duurzaam, milieuvriendelijk en recyclebaar een product is. Het product wordt gekoppeld aan deze gegevens via een QR-code die consumenten kunnen scannen. Daarbij krijgen consumenten toegang tot circulaire diensten, zoals reparatie, doorverkoop en recycling.

De Europese Unie loopt voorop in deze beweging door het invoeren van regelgevingen zoals de ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Deze regelgeving verplicht merken die producten op de EU-markt aanbieden om Digitale Productpaspoorten in te voeren. Deze verplichting maakt deel uit van een bredere inspanning om een circulaire economie te bevorderen, waarin producten worden ontworpen voor hergebruik, reparatie en recycling.

Waarom een Digitaal Productpaspoort?

Digitale Productpaspoorten worden binnenkort verplicht gesteld door algemene regelgeving, die vereist dat productinformatie over duurzaamheid toegankelijk, gedetailleerd en gestandaardiseerd is. Traditionele waslabels en handleidingen voldoen niet aan deze eisen: ze zijn klein, raken gemakkelijk kwijt, en worden vaak weggegooid. Bovendien vereist de overgang van barcodes naar GS1 Digital Link een uitgebreide en toegankelijke oplossing.

Het Digitale Productpaspoort biedt die oplossing door een gedetailleerd dossier van elk product te creëren, dat altijd en overal toegankelijk is via het scannen van een QR-code. Zo kunnen consumenten meer inzicht krijgen in hun aankopen, weloverwogen keuzes maken en zelfs actief deelnemen aan de circulaire economie door hun kleding eenvoudig via hun telefoon te verkopen of te recyclen.

Hoewel naleving van EU-regelgeving een belangrijke reden is om Digitale Productpaspoorten in te voeren, reiken de voordelen veel verder. Merken die DPP's vroeg omarmen, verkrijgen een concurrentievoordeel door zich op unieke wijze te onderscheiden in hun vermogenom te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar transparantie, duurzaamheid en ervaringen in het digitale tijdperk.

Maak duurzaamheid zichtbaar

Ondanks de groeiende belangstelling van consumenten voor duurzaamheid, zorgt de toename van greenwashing voor een klimaat van wantrouwen. Dit maakt het voor merken lastig om hun oprechte inzet voor duurzaamheid te tonen.

Digitale Productpaspoorten (DPP's) zijn een krachtig middel voor zowel transparantie als verantwoording. Door informatie te geven over de materialen, productieprocessen en opties voor het einde van de levenscyclus van een product, kunnen merken hun toewijding aan duurzaamheid op een praktische en verifieerbare manier aantonen. Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse modemerk Studio Anneloes, dat DPP's heeft geïntegreerd in hun kleding. Hierdoor is essentiële informatie over herkomst, materialen, milieu-impact, onderhoudsadvies en zelfs een Lost & Found-service toegankelijk voor de consument.

Creëer een persoonlijke beleving

In een markt die gedomineerd wordt door massaproductie, biedt personalisatie merken een unieke kans om op te vallen. Digitale Productpaspoorten (DPP's) maken het mogelijk om de inhoud af te stemmen op individuele producten, specifieke collecties en persoonlijke voorkeuren van consumenten. Denk hierbij aan product-specifieke content, merkverhalen en after-sales modules die zorgen voor een nog boeiendere en onvergetelijke ervaring.

Nordisk, een Deens outdoormerk, is een uitstekend voorbeeld van de kracht van personalisatie. Door Tappr te gebruiken als hun DPP-oplossing, creëren ze unieke Digitale Productpaspoorten voor elke tent, waarmee klanten snel toegang krijgen tot productdetails, veelgestelde vragen en opzet-instructies. Deze innovatieve benadering leverde Nordisk de gerenommeerde ISPO Award voor Digitale Klantbeleving op.

Een hechte relatie met de consument

Misschien wel het belangrijkste voordeel van Digitale Productpaspoorten (DPP's) is dat ze een direct verbinding brengen tussen merken en consumenten, ongeacht wanneer of waar een product is gekocht.

Met de opkomst van e-commerce en marketplaces (e.g. Zalando) raken merken steeds verder verwijderd van hun klanten. DPP's dichten deze kloof door waardevolle inzichten en first-party data te verzamelen,rechtstreeks afkomstig van de klanten. Consumenten zijn vaak bereid hun gegevens te delen in ruil voor iets waardevols, zoals een verlenging van de garantie of een exclusieve aanbieding. Deze data stelt merken in staat om gerichter te werk te gaan in productontwikkeling, marketingstrategieën en klantgerichte initiatieven. Door beter inzicht te krijgen in wat je klanten wel en niet waarderen, kunnen merken hun verwachtingen beter vervullen.

We hebben dit zelf gezien bij klanten van Tappr, waarbij sommige merken tot wel 73% van hun consumenten via hun DPP kunnen bereiken. Het is een win-win situatie: consumenten ervaren meer waarde en merken meer betrokkenheid.

Tips voor het selecteren van de juiste oplossing voor Digitale Productpaspoorten

Het implementeren van een DPP vereist een aanzienlijke investering van tijd en middelen. Het kan een uitdaging lijken, maar de voordelen op de lange termijn maken het absoluut de moeite waard. Merken die zich goed voorbereiden, zullen ontdekken dat de overgang soepeler verloopt wanneer de regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt.

Bij het evalueren van DPP-oplossingen is het belangrijk om te overwegen hoe deze zich integreren met je bestaande systemen en processen. Dit omvat het verzamelen, opslaan en communiceren van de gegevens voor je DPP — maar ook het fysiek toevoegen van de QR-codes aan je product.

Belangrijke stappen bij het implementeren van een DPP-oplossing zijn:

Het verzamelen van de juiste gegevens: Het registreren van de weg die je product aflegt is essentieel. Dit betekent dat je gedetailleerde informatie verzamelt over de supply chain, van grondstoffen tot aan de uiteindelijke verwerking. PLM-systemen en “supply chain tools” spelen een cruciale rol bij het verzamelen van gegevens over herkomst van materialen en productieprocessen.

Het correct opslaan van de gegevens: Zie je DPP als een veilige, digitale archiefkast. Het moet industriestandaarden zoals Global Trade Item Numbers (GTIN's) ondersteunen om de uitwisseling van gegevens over verschillende platforms te vergemakkelijken. Dit stelt iedereen in je toeleveringsketen, van leveranciers tot fabrikanten, in staat om de juiste informatie (via GS1 Digital Link) in je product te verwerken.

Het effectief communiceren van de gegevens: Je DPP moet duidelijke, nauwkeurige informatie bieden die toegankelijk is voor alle belanghebbenden, van consumenten tot regelgevers. Om aan de regelgeving te voldoen, moet je DPP-structuur voldoen aan specifieke eisen aan labels, waarden en hun presentatie. Deze informatie wordt geïntegreerd in je product via je bestaande trims- en labelsleverancier.

DPP-platform Tappr werkt samen met wereldwijde trimsleveranciers zoals Charming om een efficiëntere DPP-uitrol te realiseren. Deze samenwerking — onder de noemer Charming.Digi — maakt het mogelijk om Digitale Productpaspoorten te integreren in de bestaande processen van fabrieken, merken en Charming, wat de integratie van digitale ID's in kledingstukken vereenvoudigt.

Vooruitlopen op regelgeving

Hoewel de regelgeving pas in 2027 van kracht wordt, is de digitalisering van labels al begonnen, met name in de luxe mode- en ervaringsgerichte producten. Merken die zich niet aanpassen aan deze nieuwe realiteit, lopen het risico achter te blijven. Merken die deze technologie echter proactief omarmen, zullen niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook een concurrentievoordeel behalen en zich sterk positioneren voor succes in het digitale tijdperk

