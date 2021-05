Waarom modebedrijven een PIM nodig hebben om het hoofd boven water te houden

De wereldwijde pandemie heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor moderetailers en merken wereldwijd. Omnichannel-retailing wordt niet langer gezien als een nuttige strategie, maar als een noodzaak voor bedrijven om te overleven. Na de disruptieve gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waarbij fysieke winkels tijdelijk hun deuren moesten sluiten, werd het duidelijk dat bedrijven die al waren overgegaan op een digitale mindset het goed deden. Online modebedrijven, zoals de Duitse mode e-tailer Zalando, zagen hun omzet met twee nullen toenemen in 2020, waarbij ze een enorm potentieel aan omzet aanboorden en op kansen doken die door plotse gebeurtenissen werden veroorzaakt.

Het volstaat echter niet meer voor moderetailers en -merken om alleen maar een digitale mindset aan te nemen en een e-commerce-platform te lanceren. Om te zorgen dat ze blijven opvallen in de steeds drukkere online marktplaatsen, zijn creativiteit, innovatie en toonaangevende digitale tools nodig om te communiceren, te boeien en interactie met consumenten te creëren. Door zowel online als in de winkel een naadloze winkelbeleving te bieden, kunnen moderetailers en -merken hun verkoop vergroten via alle kanalen. Modebedrijven die graag willen beginnen aan hun omnichannel-avontuur moeten de beste oplossing vinden om hun producten naar hun consumenten te brengen. Wanneer consumenten online shoppen, kunnen ze kleding niet aanraken of aantrekken. Daarom moeten ze sterk vertrouwen op productinformatie om een geïnformeerde aankoopbeslissing te nemen.

Een van de eenvoudigste en beste manieren om een toonaangevende, digitale winkelbeleving te bouwen is door een product information management-systeem PIM) in te zetten. Door de consument boeiende teksten, realistische visuals, de nieuwste immersive technologie, belangrijke productinformatie en klantenbeoordelingen te bieden, kunnen merken producten tot leven laten komen, en tegelijkertijd contact leggen met de consument via ieder digitaal touchpoint. Een PIM-oplossing zorgt dat retailers hoogwaardige productinformatie hebben, die zowel intern als extern klaar voor gebruik is en die gemakkelijk uitgezonden kan worden over meerdere kanalen. Een PIM-oplossing is essentieel om consumenten een positieve en consistente beleving te bieden via alle touchpoints, en vormt de eerste stap naar omnichannel-retail.

"Product information management is een strategisch middel waarmee modemerken de omzetkloof kunnen overbruggen en kunnen inspelen op de kansen op de markt."

Een moderetailer die erg goed heeft gepresteerd het afgelopen jaar dankzij zijn omnichannel-aanpak, mede dankzij zijn PIM-oplossing, is We Fashion. Het merk werd in 1917 opgericht in Nederland en is uitgebreid naar heel Europa, met een sterke online aanwezigheid in meerdere landen, zoals Frankrijk, Italië en Spanje. "Onze online focus is de afgelopen jaren toegenomen en wordt steeds belangrijker, aangezien we onze collectie ook via derden verkopen", zegt Nicolette Romeijn, E-commerce Product & Content Manager bij We Fashion. Het Nederlands modemerk wijst zijn online succes deels toe aan doorlopende innovatie, ondersteund door zijn PIM-software van inRiver, en aan het feit dat het bedrijf flexibel blijft tijdens veranderingen in de markt. "inRiver zorgt ervoor dat we gedetailleerde productinformatie en content kunnen leveren aan onze internationale klanten met de ingestelde KPI's, niet alleen binnen onze eigen kanalen maar ook de kanalen van onze derden", voegt Romeijn toe.

Een sterke PIM-oplossing zoals inRiver helpt merken en retailers ook om duurzame en ethische praktijken op te voeren, aangezien het transparantie over de bevoorrading en productie van kleding stimuleert. Volgens een rapport van Forrester heeft wereldwijde disruptie het collectief bewustzijn van consumenten aangestoken, waarbij steeds meer consumenten eisen dat bedrijfspraktijken ethischer en duurzamer worden. Een PIM-oplossing zoals inRiver helpt operationele processen te digitaliseren, wat voor meer zichtbaarheid zorgt in de grote verzameling producten en hun productie. Het biedt modebedrijven ook diepere inzichten in hun data en het vermogen om duizenden producten over meerdere marktplaatsen vanuit een enkel platform te beheren, wat de verkoop stimuleert en tegelijkertijd de nauwkeurigheid bevordert.

Moderetailers die hun e-commerce-platforms, Point of Sale (POS) en andere systemen zoals digital shelf analytics upgraden, voordat ze deze integreren in een PIM-oplossing, kunnen hun productteksten naadloos dirigeren over alle kanalen, waardoor ze veel gemakkelijker contact kunnen leggen met hun consumenten. Aangezien de toekomst van retail alleen nog maar digitaler zal worden, is de noodzaak voor een PIM-oplossing als inRiver essentieel voor merken om het hoofd boven water te houden. "Ik geloof dat de toekomst van retail meer gericht zal zijn op online (mobiel) en zal draaien om winkelen zo makkelijk mogelijk maken voor de klant”, zegt Romeijn. "Denk aan zaken zoals virtuele paskamers, snelle levering en retourneren vanuit huis, gepersonaliseerde content op basis van winkelgedrag en naadloze online en offline winkelbelevingen”.