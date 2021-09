Waarom u digitale schapanalyses nodig hebt om effectief te verkopen via alle kanalen

De opkomst van het internet heeft de manier waarop we surfen en winkelen voorgoed veranderd. De uitbraak van COVID-19 heeft de digitale verschuiving alleen maar versterkt en het gemak en de snelheid van online winkelen onderstreept. Terwijl lockdowns snel het nieuwe normaal werden, wendden zowel retailers als shoppers zich steeds meer tot de digitale wereld, waardoor het aandeel van e-commerce in de detailhandel steeg van 14 procent in 2019 tot ongeveer 17 procent in 2020 (UNCTAD).

Om succes te verzekeren in het digitaal geleide tijdperk, moeten merken ervoor zorgen dat hun winkelervaring in alle kanalen op elkaar is afgestemd, of het nu gaat om e-commerce, social commerce of online marktplaatsen. Het productaanbod moet accuraat zijn, in het oog springen en volledig geoptimaliseerd op het digitale schap staan. Dat is echter een veel grotere uitdaging dan men zou denken, vooral gezien de talloze digitale verkooppunten. Maar digitale schapanalyses kunnen merken helpen om dit cruciale aspect aan te pakken.

Wat is het digitale schap?

Simpel gezegd is het digitale schap de virtuele versie van het fysieke schap - overal waar de producten van een merk online worden verkocht. Dit kan elk e-commerce platform zijn, van de eigen website van een retailer tot social commerce tot marktplaatsen van derden en meer. Het is elke plek online waar shoppers kunnen rondkijken, meer te weten komen en producten kunnen kopen.

Maar omdat het digitaal is, zijn de meeste effectieve middelen die merken gebruiken om hun producten in de fysieke winkelrekken te verkopen, zoals opvallende verpakkingen, opvallende visual merchandising en belangrijke productplaatsingen, niet effectief. In plaats daarvan moeten merken vertrouwen op het aanbieden van zo accuraat mogelijke productcontent, zoals afbeeldingen, beschrijvingen, video's, etikettering, prijzen, beoordelingen en ratings. In combinatie met elkaar geven deze afzonderlijke onderdelen een authentiek beeld van het product en helpen ze shoppers een weloverwogen aankoopkeuze te maken. Ze versterken ook het imago van het merk en de hele online winkelervaring. Als een deel van de inhoud echter onjuist is of ontbreekt, kan dit leiden tot een gemiste verkoopkans of, erger nog, een geretourneerde bestelling en een afname van de merkloyaliteit.

Maak de digitale productfoto compleet

In plaats van te vertrouwen op wederverkopers en andere derde partijen om alle productelementen correct te krijgen, kunnen digitale schapanalyses merken helpen ervoor te zorgen dat ze consistente, accurate en actuele producten in elk digitaal schap hebben. Door meer inzicht te krijgen in het digitale schap, kunnen merken hun productaanbod versterken, meer klanten bereiken en met gemak en vertrouwen nieuwe markten aanboren. Klinkt dat uitnodigend? Lees meer over het opstellen van een succesvolle strategie voor digital shelf analytics en zie welke oplossingen onmisbaar zijn voor merken. Laat het giswerk vandaag nog uit uw e-commerce verdwijnen.

