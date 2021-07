Waarom we toe moeten werken naar een duurzamere waardeketen volgens Chainbalance

Als gevolg van de lockdown is er wereldwijd een enorm textieloverschot: een probleem dat aantoont dat de mode-industrie veel duurzamer kan en moet. Daarnaast hebben veel retailers vorig jaar tussen de veertig en vijftig procent aan inkomsten verloren. Hoe kunnen we het verlies van 700 miljoen euro in 2020 compenseren? Chainbalance ziet verschillende oplossingen: ten eerste moeten we meer samenwerken om de industrie om te gooien en te verduurzamen. Daarnaast zorgt het automatiseren van het bevoorradingsproces ervoor dat het juiste product altijd op de juiste plaats én op het juiste moment beschikbaar is.

Duurzaam businessmodel

Naar schatting is er wereldwijd zo’n 150.000 ton kledingoverschot door de coronacrisis. Willen we deze goederen gewoon verbranden of in de vuilnisbak gooien? Natuurlijk niet! Veel van deze producten zijn nog steeds goed verkoopbaar en nieuw voor sommige klanten. Anticiperen op ‘het nieuwe normaal’ is echter niet genoeg. We moeten toewerken naar een duurzamer businessmodel. Een vraag die centraal staat is: hoe krijgen we deze goederen zo snel mogelijk op de markt zonder overtollige voorraad te creëren? “Dit is een kwestie van snel en individueel kunnen reageren op de vraag”, stelt Ben Vermin, founder en CEO van Chainbalance. “In mijn tijd als projectmanager voor verschillende grote modemerken, realiseerde ik al snel dat conventionele systemen niet responsief en enkel statisch zijn. Dit beperkte ons eigen verkooppotentieel. Meer samenwerken bereiken we door de werkelijke verkooptransacties direct te delen in plaats van de doorverkopen op het einde van het seizoen. Zodra merken minder op pre-orders gaan leunen lukt het ook om met behulp van replenishment de verkopen naar de juiste locaties te sturen, waardoor beide partijen een hoger rendement halen en de risico’s eerlijker verdeeld zijn. De beschikbaarheid van de werkelijke verkooptransacties helpt niet alleen voor replenishment, maar ook om beter in te kopen voor het volgende seizoen.”

Verkoop verdrievoudigd

Hoewel de coronacrisis problemen binnen de branche blootlegt, is er ook zicht op oplossingen. Het bedrijfsleven wordt steeds meer gedreven door de consument. Dit heeft een grote impact op de hele waardeketen van de mode-industrie. Steeds meer merken stellen de consumentenvraag voorop. “Bij onze klant Garcia bijvoorbeeld zijn we begonnen in een druk outletbedrijf. Daar hebben onze responsieve en geavanceerde algoritmen het winkelreplenishment overgenomen”, vertelt Vermin. “Daaruit bleek dat de voorraadniveaus van sommige artikelen moesten worden verhoogd – wat in het begin moeilijk te geloven was. Maar hierdoor slaagden we erin de verkoop van individuele artikelen te verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen! Dat bereikten we door dynamisch in te spelen op de werkelijke verkopen per artikel, per maat en per verkooppunt.”

Consument staat centraal

Opvallend is dat veel retailers op dit moment weinig risico’s nemen. Ze proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door het aantal pre-orders en werknemers te verminderen. “Een vraag die zich aandient is of we met pre-orders nog steeds in de behoeften van de hedendaagse consument kunnen voorzien. In mijn optiek is dat niet meer mogelijk”, zegt Mauricio Warchaftig, CSO bij Chainbalance. “Niet omdat de consument nu zo veranderd is, maar omdat de vraag via de verschillende verkoopkanalen het winkelgedrag beïnvloedt. Waar een winkel vol met winterkleding in de maand september tien jaar geleden nog een goede strategie was, volstaat die aanpak tegenwoordig niet meer. Vanuit mijn oogpunt is groei zeker mogelijk in de retail, zeker in combinatie met e-commerce en replenishment.”