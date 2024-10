WAIR’s internationaal event in Amsterdam brengt gerenommeerde fashion leaders samen voor een reis naar AI-gestuurde retail en VMI innovatie

Fashion tech leider WAIR organiseerde onlangs een grootschalig internationaal zakelijke evenement in Amsterdam, waarbij vertegenwoordigers van iconische brand owners zoals Ralph Lauren, Wolford, Steve Madden Europe, DK Company, VF Corporation en anderen aanwezig waren. Het tweedaagse evenement, getiteld “The WAIR Journey,” bood een inspirerende mix van zakelijke inzichten, verticale samenwerking (VMI) en authentieke Nederlandse ervaringen. Het was meer dan alleen een evenement; het was een viering van innovatie en strategisch partnerschap, gericht op het herdefiniëren van de toekomst van mode-retail en haar winstgevendheid.

Het team van WAIR, geleid door Steven Witteveen, Senior Partner bij WAIR.ai, samen met WAIR's head of AI, Roy Wang, opende het evenement met diepgaande analyses van hoe voorspellende AI en Vendor Managed Inventory (VMI)-oplossingen het mode-landschap transformeren. Met presentaties van zwaargewichten uit de industrie zoals Thomas Fjord Pedersen van DK Company en Remy Gieling, een expert in AI voor bedrijven, werden de aanwezigen geïnspireerd door de mogelijkheden van technologie om voorraadniveaus te optimaliseren, operaties te stroomlijnen en nieuwe toepassingen te ontdekken. De kernboodschap was duidelijk: voorraadoptimalisatie en effectief voorraadbeheer zijn niet alleen operationele zorgen, maar strategische vereisten voor een duurzame, winstgevende toekomst in de mode-industrie.

Een van de opvallende sessies was een gedetailleerd overzicht van WAIR’s AI-gestuurde deep learning voorspellingsmodel, dat gebruikmaakt van een wereldwijd verenigde database om doorbraken in nauwkeurigheid te bereiken op het gebied van voorspellingen. Dit werd gekoppeld aan een overtuigende gezamenlijke presentatie door Steven en Thomas over de transformatieve impact van het VMI-model op de retailoperaties van DK Company, waarbij het idee werd benadrukt dat VMI niet alleen een hulpmiddel is, maar een partnerschapsmodel dat de winstgevendheid maximaliseert voor zowel merken als hun retailpartners. Het resultaat? Een verhoging van de nettomarge met 20% in de hele waardeketen, een buitengewone prestatie die werd onderschreven door de deelnemers aan deze Journey.

Maar WAIR bleef niet alleen bij de theorie, het evenement bracht alles tot leven met een dynamische mix van hands-on demonstraties en unieke netwerkmogelijkheden. Na een volledige dag van sessies werden de aanwezigen meegenomen naar het historische Ship Chandlers Warehouse te Amsterdam, waar ze genoten van een private diner aan een lange tafel gedekt met zilverwerk dat deed denken aan de Nederlandse zeevaartgeschiedenis. De bijzondere geschiedenis van dit specifieke gebouw, dat als uitvalsbasis diende voor de grote zeevarenden uit Amsterdam, zoals Michiel de Ruyter, werd uitvoerig belicht door cityguide en botenliefhebber Steven Witteveen.

Op de tweede dag werd de groep naar het zuiden van Nederland gebracht, waar ze het hoofdkantoor van Shoeby bezochten. Met 230 modewinkels voor het hele gezin loopt Shoeby voorop in het integreren van voorspellende AI in haar dagelijkse operatie. De aanwezigen kregen een kijkje achter de schermen in de Shoeby-magazijnen en zagen uit eerste hand hoe geavanceerde technologie retailers helpt om de efficiëntie van hun voorraad te vergroten. Arthur Feenstra’s presentatie in de OFM. (voorheen Only for Men) Experience Store in Nieuwegein was even indrukwekkend, waarbij werd getoond hoe VMI en WAIR’s intelligente replenishment en herverdeelmodule het voorraadbeheer ondersteunen en de klantbeleving op de winkelvloer verbeteren.

Toen het evenement ten einde liep op Schiphol, vertrokken de deelnemers met meer dan alleen nieuwe inzichten; ze verlieten het met een sterker netwerk, diepere samenwerkingen en een gedeelde toewijding om de toekomst van de mode-retail vorm te geven. Het WAIR-evenement was niet zomaar een conferentie; het was een bewijs van de kracht van samenwerking, de energie van innovatie en de belofte van wat de toekomst voor de modebranche in petto heeft.

Credits: WAIR’s Amsterdam event

Belangrijkste punten:

VMI en Predictive AI staan centraal in de transformatie van de winstgevendheid voor brand owners en retailers.

Frontrunners zoals Ralph Lauren, DK Company en Steve Madden Europe deelden deze visie.

Het evenement combineerde zakelijke inzichten met memorabele ervaringen, wat WAIR’s unieke benadering van partnerschap benadrukte.

Conclusie:

'The WAIR Journey' in Amsterdam was meer dan alleen een zakelijke bijeenkomst, het was een inspirerende reis die liet zien hoe de juiste mix van technologie, samenwerking en visionair denken echte verandering kan stimuleren in de mode-retail. Terwijl WAIR doorgaat met haar missie om voorraadbeheer te verbeteren, blijft het bedrijf gericht op het creëren van win-win resultaten voor zowel merken als retailers, waarmee het bewijst dat de toekomst van mode niet alleen slim is, maar ook gebaseerd is op samenwerking teneinde gezamenlijk een betere impact te kunnen maken.

Een volgend event van WAIR.ai te Amsterdam vindt eind november plaats, maar dan voor Duitse brandowners en fashion retailers op uitnodiging van WAIR's partner in Duitsland: SPH AG.