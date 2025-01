Wallie, de eerste voorraad AI Fashion Agent

De toekomst van de retail is hier, en die heet Wallie. Naarmate de mode-industrie technologische vooruitgang omarmt, komt Wallie naar voren als een baanbrekende oplossing die is ontworpen om voorraadbeheer, product allocatie en procesbeheer in de nabije toekomst te revolutioneren. Deze AI-gedreven tool biedt nieuwe intelligente mogelijkheden die voorheen onmogelijk waren met traditionele methoden. Dit leidt tot lagere kosten door hyperautomatisering en hogere marges door continue besluitvorming op micro- en macroniveau.

Wallie: De AI-gedreven revolutie in retailallocatie

Retailers voeren een constante strijd om de voorraad over meerdere kanalen en winkelvloeren te optimaliseren. Het vinden van de perfecte balans tussen overvoorraad en uitverkochte artikelen is essentieel, maar moeilijk te bereiken.

Wallie, aangedreven door het geavanceerde ForecastGPT2.5-model, levert een uitzonderlijk hoge voorspellingsnauwkeurigheid, wat de ruggengraat vormt van de intelligente besluitvorming. Dit maakt real-time SKU-monitoring en nauwkeurige, op maat gemaakte aanpassingen mogelijk voor de vraag van elke winkelvloer.

Voorspellen als nooit tevoren

Een van Wallie's sterkste punten is het oplossen van de uitdaging van lage voorspellingsnauwkeurigheid in scenario's met beperkte data. In tegenstelling tot traditionele systemen kan Wallie nauwkeurige voorspellingen genereren op basis van slechts een afbeelding. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat nieuwe artikelen vanaf dag één op de juiste locaties met optimale hoeveelheden worden geplaatst.

Bovendien is Wallie's AI getraind om uitverkochte artikelen te penaliseren, terwijl een gecontroleerd niveau van overvoorraad gedurende een bepaalde periode wordt toegestaan. Hierdoor wordt de voorraad niet te veel opgedrongen, maar wordt de performance van elke SKU en elke winkelvloer slim begrepen. Het maximaliseert het verkooppotentieel van elk product tijdens de kritieke beginfase.

Slimmere, contextbewuste besluitvorming

Traditionele workflows zijn gebaseerd op repetitieve processen zonder rekening te houden met de context of de levenscyclusfase van een product. Wallie is echter anders.

Een paar voorbeelden zijn dat Wallie, getraind op miljarden volledige levenscyclus-tijdreeksen in de mode, begrijpt wanneer:

✔️ Nieuwe stijlen extra gepusht moeten worden naar een winkelvloer, om extra omzet te genereren

✔️ De bevoorrading naar bepaalde locaties volledig stopgezet moet worden, en allocatie naar winkelvloeren of kanalen met een hogere verkoopkans, om extra marge te genereren

✔️ Een artikel zich in de laatste fase van zijn levenscyclus bevindt en of het slim is om het terug te halen of de laatste stuks naar slechts een paar winkelvloeren te pushen, om de sell-through rate tot het uiterste te optimaliseren

Vergroot uw marges & blijf voorop lopen

In een branche waar elke beslissing van invloed is op de winstgevendheid, is Wallie de intelligente oplossing die u helpt:

✅ Ervoor te zorgen dat SKU's altijd op de juiste locatie zijn

✅ Uw verkoopmarges te verhogen

✅ Uw winst te maximaliseren

Onthoud: Een stijging van slechts 1% in marge met dezelfde voorraad kan een winststijging van dubbele cijfers genereren!

Bent u klaar om uw bedrijf te transformeren met Wallie?