Warenhuis Selfridges gaat niet-traditionele huwelijksceremonies organiseren

Selfridges lanceert een unieke huwelijkservaring voor stellen die op zoek zijn naar een niet-traditionele ceremonie, zo luidt het persbericht. Het evenement vindt deze zomer plaats.

Het afgelopen jaar hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat meer dan 150.000 huwelijken zijn uitgesteld of gecancelled. Dat blijkt meer dan 60 procent van het aantal bruiloften te zijn dat gepland stond in 2020, zo is te lezen. Selfridges speelt hierop in door dit jaar niet-traditionele ceremonies te organiseren voor een beperkte tijd. Er is keuze uit 3 huwelijkspakketten: Just The Two of Us, Earth Lovers en All-Out Extraordinary.

Alle arrangementen staan in het teken van de Selfridge-ervaringen die speciaal en inspirerend zou zijn, zoals een huwelijksontbijt in Brasserie of Light, een privébezoek aan de Selfridges Cinema of een dj-set met Sink The Pink. De ceremonies vinden plaats in een Wedding Suite op de vierde verdieping van Selfridges London, zo is te lezen. De suite zou voor iedere bruiloft worden aangepast, afhankelijk van het gekozen arrangement.

Beeld: Selfridges

Rebecca Warburton, Director of Events & Customer Experiences bij Selfridges, in het persbericht: “We zijn gedreven de wereld van onze klanten kleurrijker te maken middels onvergetelijke ervaringen. Voor degenen die op zoek zijn naar een unieke manier om deze zomer te trouwen, kijken we ernaar uit bruiloften te organiseren bij Selfridges. Door enkele ervaringen samen te brengen, kunnen we niet wachten op maat gemaakte pakketten te maken die de liefde van mensen voor elkaar viert.”

Als onderdeel van het tweedehands verkoopinitiatief, Reselfridges, en Project Earth- om circulaire winkelmodellen te verkennen, zal The Corner Shop vanaf augustus 2021 voorzien zijn van een speciaal samengestelde vintage-collectie die bestaat uit dameskleding, herenkleding en accessoires voor het huwelijksfeest.