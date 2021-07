‘Warenhuis Selfridges staat te koop voor vier miljard pond’

Het Britse warenhuis Selfridges staat te koop. Dat melden internationale media, waaronder The Times. Naar verluidt vraagt de huidige eigenaar, de Weston-familie, ten minste vier miljard pond (omgerekend 4,7 miljard euro) voor het bedrijf, dat wereldwijd 25 winkels heeft.

De Weston-familie zou investeringsbank Credit Suisse hebben ingeschakeld om informatie uit te sturen naar mogelijke kopers. De verkoop verloopt volgens een formele veiling, waarbij potentiële kopers tegen elkaar kunnen opbieden. Volgens The Times hebben al twee of drie partijen interesse getoond, maar is er nog geen bod uitgebracht.

Net als veel andere fysieke retailers werd Selfridges het afgelopen jaar hard geraakt door de coronacrisis. In juli 2020 kondigde het bedrijf aan 450 banen te moeten schrappen, zo’n veertien procent van de personele bezetting.

Selfridges is al meer dan een eeuw een van de meest vooraanstaande warenhuizen van Groot-Brittannië. De eerste winkel van Selfridges, aan de Londense Oxford Street, werd in 1909 geopend door de Amerikaanse ondernemer Harry Gordon Selfridge. In 2003 werd de warenhuisketen overgenomen door de Weston-familie, destijds voor 598 miljoen pond.