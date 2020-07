Waste2Wear blockchain bewijst duurzame productie modemerken

Duurzaamheid is essentieel. Al meer dan tien jaar is dat de overtuiging van Waste2Wear. Het bedrijf heeft de industrienorm bepaald voor het recyclen van plastic afval tot veelzijdige modestoffen. En ze zijn één van de weinige bedrijven die kunnen bewijzen dat hun manier van werken ook echt duurzaam is. Met de Waste2Wear® blockchain is hun waardeketen namelijk volledig transparant, traceerbaar en meetbaar.

De wereld van vandaag is complex. Overheden implementeren beleid dat bedrijven ertoe dwingt mensenrechten en natuur te respecteren. Mensen consumeren steeds bewuster en zijn beter geïnformeerd over duurzaamheid. Covid-19 heeft ons opnieuw laten zien hoe snel de wereld kan veranderen. Deze complexiteit, maakt het voor modebedrijven vaak lastig om alle laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid, bij te houden. Dit is precies waar Waste2Wear waarde toevoegt.

One stop shop voor merken die zich inzetten voor duurzaamheid

Waste2Wear was het eerste bedrijf, die de technologie verfijnde waarmee je plastic tot stoffen kon recyclen die geschikt waren voor de mode-industrie. Dit was echter nog maar het begin. Met deze technologie startte textielingenieur en oprichter van Waste2Wear, Monique Maissan, met de ontwikkeling van een complete waardeketen. Deze begint bij het ruwe materiaal; de plastic afvalfles. Daarna komt de ontwikkeling van innovatieve stoffen en het daadwerkelijk produceren van kledingstukken en accessoires. Zo coördineert Waste2Wear moeiteloos complete duurzame modecollecties. Klanten ervaren het gemak van deze service op maat voor de productie van hun kleding- en tassencollecties van gerecycled polyester.

Modebedrijven als Oilily, Claudia Strater, A-dam en Fabienne Chapot werken graag met Waste2Wear. Nog voordat sustainability een ‘hot topic’ werd, zagen zij dat Waste2Wear bijdroeg aan hun ambities om een verantwoordelijk merk te zijn. Collecties geproduceerd door Waste2Wear verbruiken namelijk 70 procent minder energie, 86 procent minder water, stoten 75 procent minder CO2 uit en zijn gecertificeerd. Daarnaast is het mogelijk om de CO2-uitstoot van het transport te compenseren en een gedetailleerd milieurapport te ontvangen, als basis voor betrouwbare communicatie. Deze werkwijze, geeft de duurzaamheidsambities van modemerken uiteraard een boost én maken ze waar.

Collecties zijn volledig traceerbaar met blockchain

In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd. Duurzaamheid is geen 'nice to have' meer. Modemerken moeten steeds vaker aan overheden bewijzen dat hun kledingstukken echt verantwoord zijn gemaakt. Consumenten worden steeds kritischer en willen het verhaal achter hun kleding weten, en vragen op social media ‘Who made my clothes?’ Waste2Wear zag al snel dat het recyclen van plastic afval tot innovatieve stoffen in een duurzame waardeketen, niet meer voldoende is. Klanten hebben tastbare bewijzen nodig die laat zien dat hun collecties écht verantwoord zijn gemaakt. Om op deze ontwikkelingen te anticiperen, zet Waste2Wear blockchain in om de waardeketen van hun gerecyclede polyesterstoffen volledig transparant te maken.

Inspirerende storytelling op basis van feiten

Met de Waste2Wear® blockchain kunnen modemerken inloggen op hun beveiligde account. Hier kunnen ze elke stap in de waardeketen volgen. Voor de communicatie naar consumenten, ontvangen modemerken voor elk kledingstuk een label met een QR-code. Wanneer een consument de QR-codes scant, ontvouwt het verhaal dat achter het kledingstuk zit. Door de reis van het kledingstuk transparant te maken, kunnen merken consumenten laten zien dat hun kledingstukken duurzaam geproduceerd zijn. Wanneer het kledingstuk van Waste2wear® Ocean Fabrics zijn gemaakt, ziet de consument zelfs de exacte vindplaats van het plastic afval.

Geef om de aarde