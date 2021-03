Wat heeft 2021 in petto voor de retailbranche?

Na de eerste golf van de wereldwijde pandemie ondervonden retailers in 2020 een toenemende druk om over te stappen op e-commerce en omnichannel retailing. De tijdelijke sluiting van niet-essentiële winkels zorgde ervoor dat consumenten wereldwijd alternatieve winkelkanalen zochten, waaronder online, mobiel en via social media. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat retailers met een sterke omnichannel strategie en digitale aanwezigheid sneller hebben kunnen reageren op deze verschuivingen, die dit jaar ongetwijfeld alleen maar meer vaart zullen krijgen.

Bijvoorbeeld, het Amerikaanse sportkledingmerk Nike rapporteerde eerder een kwartaalverlies van $ 790 miljoen, met een omzet van $ 1 miljard onder de oorspronkelijke prognoses van Wall Street. Ondanks de zwakke resultaten in het vierde kwartaal, rapporteerde de retailer een stijging van 75% in de digitale verkoop, wat neerkomt op 30% van zijn totale omzet, een mijlpaal die de sportretailer pas in 2023 had verwacht te bereiken. Dankzij zijn kernstrategie waarin investeringen in digitale media, innovatie en Nike Direct-verkoop centraal staan, slaagde Nike erin zijn klantenbestand uit te breiden en aan marktaandeel te winnen in een ongekende tijd.

Helaas kenden niet alle kleding- en schoenenwinkels een soortgelijk succes. Zo is onder meer het Britse modeconglomeraat Arcadia Group in december 2020 onder bewind gesteld. Maar alles is nog niet verloren als het gaat om shoppen in de winkel en winkelervaringen. We trappen het nieuwe jaar af met een blik op drie retailtrends die in 2021 naar voren zullen komen.

1. Digital first: nieuwe technologieën nemen de leiding

De verschuiving naar digitaal kwam opeens in een stroomversnelling terecht toen het nieuwe virus uitbrak. Alleen al in maart 2020 steeg de onlineverkoop met 25% gedurende een periode van twee weken, een enorme sprong ten opzichte van de 14% samengestelde jaarlijkse groei (de 'Compound Annual Growth Rate' of 'CAGR') die de afgelopen vier jaar werd geregistreerd volgens 'Adobe Digital Economy Index: Tracking the state of e-commerce during COVID-19 and beyond'.

Hoewel de supermarktverkoop deze sprong stimuleerde, is ook de e-commerceverkoop in kleding, warenhuizen en schoonheidsproducten sinds het begin van de pandemie gemiddeld met bijna tien procent gestegen, aldus McKinsey & Company. Na de sluiting van niet-essentiële winkels wereldwijd, verschoof het koopgedrag van consumenten naar online kanalen, waardoor retailers genoodzaakt waren om hun digitale kanalen te versterken. Retailers zonder een online platform hebben meer moeite om contact te maken met de consument omdat er overal ter wereld langere lockdownregels van kracht zijn.

Binnenkort verwachten consumenten een naadloze winkelervaring, ongeacht het kanaal dat ze gebruiken. De behoefte om een fysieke winkelervaring naar een digitaal platform te brengen zal alleen maar toenemen, waardoor het cruciaal wordt voor retailers om hun aanwezigheid uit te breiden naar dergelijke kanalen en te investeren in nieuwe technologieën. Kunstmatige intelligentie (AI), robots, IoT (internet of things) en extended reality (XR) die zowel virtuele als augmented reality (VR/AR) omvat, zullen allemaal een steeds grotere rol gaan spelen in de toekomst van retail. VR-omgevingen zullen steeds populairder worden omdat ze kunnen worden gebruikt om een meeslepende, verrijkte en persoonlijke online winkelervaring te creëren.

Luxe moderetailer Gucci lanceerde eerder dit jaar een nieuwe virtuele shopping service waarmee klanten rechtstreeks met werknemers kunnen communiceren via videogesprekken, een primeur voor de luxesector. De Gucci Live-service stelt klanten in staat om in realtime met merkadviseurs te praten vanuit een nieuwe, technische "klant op afstand"-winkel in Florence, Italië, bekend als Gucci 9. Tegelijkertijd zal AR door retailers in de winkel en online worden gebruikt om klanten de kans te geven meer over producten te leren of kledingstukken virtueel te passen. Luxeretailer Burberry heeft dit jaar zijn nieuwste AR-functie uitgebracht waarmee klanten 3D-weergaven van producten in de echte wereld kunnen bekijken via Google Zoeken.

2. De rol van fysieke winkels opnieuw vormgeven: veiligheid voorop!

De pandemie heeft de traditionele winkelactiviteiten hard getroffen. De 1,5 meter afstand, strengere hygiëne en contactloze betaalmethoden zijn slechts een paar voorbeelden van veranderingen die moesten worden doorgevoerd. Voor veel klanten is de hoogste prioriteit bij het persoonlijk bezoeken van een fysieke winkel om zo snel en veilig mogelijk binnen en weer buiten te zijn. Het is essentieel en cruciaal om klanten een veilige winkelervaring te bieden die hun angsten wegneemt om een terugkeer naar shoppen in de winkel te stimuleren. Retailers zullen de rol van fysieke winkels in de toekomst opnieuw moeten uitvinden en tegelijkertijd systemen voor afstand houden en hygiëne blijven managen. .

Investeren in nieuwe technologie, zoals SmartSolutions van Checkpoint Systems, is een manier waarop retailers kunnen helpen de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften in de winkel na te leven en tegelijkertijd werknemers en klanten gerust te stellen. De SmartOccupancy-oplossing bijvoorbeeld is ideaal om het aantal klanten in een winkel inzichtelijk te houden, aangezien het in realtime het aantal mensen telt dat een winkel binnenkomt en verlaat. Aantallen kunnen live op tablets worden gevolgd en er worden waarschuwingen naar het personeel gestuurd wanneer de winkel de maximale capaciteit nadert. Evenzo kan SmartTemperature nauwkeurig beoordelen of een persoon koorts heeft vanaf een afstand van 3 meter, waardoor winkeliers op een veilige manier zowel werknemers als klanten kunnen controleren voordat ze de winkel binnengaan.

Ook zelfscankassa's zijn een manier voor retailers om klanten gerust te stellen door meer comfort te bieden en tegelijk de maatregelen rond 1,5 meter afstand te respecteren. Om te vermijden dat mensen weglopen voordat ze de laatste betaling hebben gedaan, maar wel producten hebben afgenomen, biedt Checkpoint Systems een frictieloze oplossing met RFID-tags die pas worden gedeactiveerd zodra de laatste betaling is gedaan. Winkelretouren zijn een ander heikel punt waar veel klanten en retailers zich zorgen over maken, maar de Inventory Quarantine-oplossing van Checkpoint voorziet retailers van een geautomatiseerd quarantaineproces voor alle geretourneerde goederen. Producten worden op een veilige manier lang genoeg bewaard opdat als ze de winkel weer ingaan geen besmettingsgevaar op kunnen leveren.

3. Omnichannel & Daten für mehr Effizienz nutzen

Voordat de wereldwijde pandemie uitbrak, gebruikten toonaangevende digitale retailers gegevens om opkomende trends op te sporen, bezoekersaantallen in de gaten te houden en aanbevelingen voor aankopen te doen. In de toekomst zullen retailers doorgaan met het verzamelen van gegevens en enquêtes en deze informatie gebruiken voor het bijna realtime volgen van consumententrends en verschuivingen in winkelgedrag. Sinds het begin van 2020 hebben verschillende retailers een omnichannel strategie aangenomen, gericht op e-commerce. Als retailers hun logistieke en operationele capaciteiten echter niet kunnen opschalen, zullen ze het moeilijk blijven hebben, zelfs nadat de crisis is afgelopen.

Het hebben van een flexibele toeleveringsketen die wordt ondersteund door RFID-technologie is van cruciaal belang voor het opbouwen van een degelijke omnichannel strategie. Toonaangevende retailers, waaronder Nike, Inditex en C&A, maken gebruik van RFID-oplossingen om hun voorraadnauwkeurigheid en -planning te stroomlijnen, en om restvoorraden of uitverkochte producten te voorkomen. RFID-technologie kan worden gebruikt om de zichtbaarheid en flexibiliteit van de toeleveringsketen te vergroten, aangezien het nauwkeurige gegevens biedt over de locatie van een product over verschillende hubs. RFID werkt via een geïntegreerd reactiesysteem en kan realtime gegevens en analyses leveren om leveringsprocessen te stroomlijnen en vangnetstrategieën te implementeren die retailers kunnen gebruiken om mogelijke storingen en knelpunten te voorkomen. Tegelijkertijd helpt RFID-technologie ook de voorraadnauwkeurigheid te vergroten, waardoor de kans op fouten vanwege het manueel volgen van producten wordt verkleind.

Met behulp van deze waardevolle inzichten kunnen retailers snel reageren en beslissingen nemen wanneer zij producten bestellen. Tegelijkertijd kunnen ze snel reageren op de verschuivende consumentenvraag en goederen herverdelen over fysieke winkels en e-commerce op basis van verkoopgegevens. RFID wordt ook gezien als de meest kosteneffectieve en nuttige tool voor retailers met betrekking tot click&collect-services, leveringen op dezelfde dag en reserveren van tijdvakken voor het afhalen van bestellingen. In de toekomst zullen RFID-oplossingen nog nuttiger worden, waardoor retailers hun toeleveringsketens kunnen stroomlijnen, en bezorgen en afhalen in de winkel en het voorbereiden van bestellingen kunnen optimaliseren.

Checkpoint Systems voorziet in een uitgebreid assortiment van RFID-oplossingen: van tags en inlegsels tot cloudgebaseerde software, coderings- en tagginghardware. Alles om retailers te helpen hun RFID-doelen te bereiken. Onze oplossingen worden gebruikt in winkels, distributiecentra en fabrieken over de hele wereld.

