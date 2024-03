Wear Collect lanceert ook voor bedrijven

Wear lanceerde vorige week nog een inzamelingsmethode die het consumenten makkelijker moet maken sneakers in te zamelen. Nu rolt Wear Collect ook uit voor bedrijven, zo maakt Pim Roggeveen, mede-oprichter van Wear, bekend op LinkedIn.

Sinds 4 maart staat er een Wear Collect-container bij het kantoor van Rabobank Amsterdam. Rabobank-medewerkers worden via interne kanalen op de hoogte gebracht hoe men sneakers kan inleveren.

Werknemers die van hun sneakers af willen, gooien de afgedankte sneakers in de container. Wear haalt deze na een afgesproken periode op en transformeert de sneakers in ‘een nieuw paar’. Ook via deze weg doneert Wear per ingeleverd paar sneakers één euro aan Klabu.

Bedrijven die een Wear Collect-container willen hebben, kunnen zich via Wear aanmelden.