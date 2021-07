Webomzet meetellen bij berekenen huurkorting? De ene rechter zegt ja, de ander nee

Moeten winkeliers de omzet van hun webwinkel meerekenen bij het vragen van huurkorting in verband met de coronapandemie? Niet alle rechters denken daar hetzelfde over, zo blijkt uit verslaggeving van het Financieel Dagblad. In twee rechtszaken werden verschillende voorwaarden gesteld.

Begin juli stelde de rechter dat modebedrijf Scotch en Soda, met verhuurder Aat van Herk verwikkeld in een rechtszaak over huurkorting, de omzet van de webwinkel moest meetellen in het omzetbedrag dat als referentie voor de huurkorting zou gelden. Dit weekend werd anders beslist in een rechtszaak tussen dezelfde verhuurder en de Belgische modeketen Essentiel Antwerp, dat meerdere winkels heeft in Nederland. Dit bedrijf mocht de webomzet buiten beschouwing laten.

“Conflicten tussen verhuurders en huurders door de corona-uitbraak zijn juridisch nieuw terrein”, zo stelt het FD. Volgens de krant komen er later dit jaar vanuit de Hoge Raad waarschijnlijk juridische kaders rondom deze vraagstukken.