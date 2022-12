Webshoppen voor feestcadeaus: zo doen merken ook zichzelf een plezier

De feestdagen komen snel dichterbij. Teneinde de omzet deze periode te maximaliseren, moeten modebedrijven bijtijds beginnen met hun voorbereidingen. De eerste stap is een grondige inventarisatie: is alle technologie up-to-date? Blijven snelheid en prestaties op peil wanneer veel tegelijk wordt besteld? Is de webshop goed vindbaar? Technische optimalisatie van het e-commerce systeem kan behoorlijk ingrijpend zijn. Als de software verouderd is kan een simpele update veel tijd kosten. Ook bij verbeteringen van de SEO zal het even duren voordat ze effect hebben op de zoekresultaten in Google en Co. Daarom moeten ze bijtijds worden ingepland en uitgevoerd.

Mahabis E-Mail-Kampagne. Foto: Screenshot via Interlutions

Kerstmis met een verschil

Marketingcampagnes gaan echter pas kort voor de feestdagen van start. Modebedrijven kunnen hiermee dus iets later beginnen. Dit heeft als voordeel dat productlanceringen, die pas rond Kerstmis worden gepubliceerd, toch probleemloos in de webshop kunnen worden geïntegreerd. Maar omdat de concurrentie ook min of meer tegelijkertijd het grote reclamevuur opent, is het belangrijk zich te onderscheiden.

Wat is de beste manier om dit te doen? Een optie is om een ander tijdstip te kiezen voor de campagne. Want in plaats van op de grote trom te slaan voor Kerstmis, kan het een slimme beslissing zijn om je te richten op de periode na de feestdagen. Vooral met het oog op het schreeuwerige koopjesfestival rond Black Friday eind november, vormen de dagen na Kerst voor sommige merken een veel geschikter moment.

The Festive Bag von Niche Beauty Foto: Niche-Beauty-Website Screenshot via Interlutions

Een charmant voorbeeld hiervan is de e-mailcampagne van het sloffenmerk Mahabis. In plaats van het risico te lopen verloren te gaan in het drukke kerstseizoen, richt zij zich tot haar klanten via een nieuwsbrief tijdens de rustige nadagen van het feest. Het aanbod: Wie de gewenste loafers niet onder de kerstboom heeft gevonden, kan zichzelf nu verwennen. Er is een korting van 25 procent op geselecteerde producten.

Geschenken in plaats van kortingen

Een andere aanpak is om helemaal af te zien van kortingen en in plaats daarvan geschenken in te zetten als verkoopstimulans. Cosmeticamerk Niche Beauty laat zien hoe dit in zijn werk gaat: in schril contrast met het motto "veel voor weinig" biedt het zijn klanten "The Festive Bag" aan. Dit is een exclusieve productset ter waarde van 395 euro, die gratis is bij bestellingen van 250 euro of meer. Het bijzondere: met deze campagne moedigt Niche Beauty klanten niet alleen aan om hun winkelmandje goed te vullen. Het bedrijf speelt ook in op het verlangen om iets te krijgen dat aan een enkeling is voorbehouden. Enerzijds wordt "The Festive Bag" geleverd in een beperkte oplage, anderzijds is hij verder niet te koop. Vooral liefhebbers van luxe artikelen voelen zich op deze manier perfect bediend.

Een doos vol mogelijkheden

In het algemeen zijn zogenaamde "gecureerde" geschenksets een geweldige oplossing voor het creëren van feestelijke klantervaringen. Neem bijvoorbeeld Ivory Ella, dat de opwinding die hoort bij het uitpakken van een cadeau combineert met de typische kerstwens voor barmhartigheid in de vorm van hun Holiday Surprise Boxes. Over de inhoud wordt geheimzinnig gedaan, maar die is sowieso het dubbele waard van het aankoopbedrag.

Tegelijkertijd gaat 50 procent van de opbrengst van de verkoop van de verrassingspakketten naar het project "Save the Elephants", dat olifanten en hun habitat in Kenia beschermt. Met geschenkdozen kunnen bedrijven echter ook problemen oplossen die typerend zijn voor de feestdagen. De klassieker: haastig cadeautjes kopen. Verzorgingsmerk Fleur & Bee biedt "last minute cadeaus" die met spoed worden verzonden. In dit verband is het raadzaam dat bedrijven duidelijk aan hun klanten laten weten wanneer bestellingen in de onlineshop nog vóór Kerstmis kunnen worden geleverd. Daartoe heeft Mytheresa op de website een subpagina ingericht waarop precies vermeld staat tot wanneer "Festive Season Deliveries" met expresverzending mogelijk zijn.

Geschenken vinden in plaats van zoeken

Ook kersttips en -inspiratie dragen bij tot een hogere online omzet. Net-a-Porter heeft een bijzonder creatieve manier gevonden om dit te doen: In plaats van alleen producten op te sommen, ontwikkelde het individuele themawerelden voor zijn geschenkengids. Hier zijn geschikte artikelen verzameld voor types als "de avontuurlijke" of "bewuste” consument, variërend van lichaamsverzorging en cosmetica tot accessoires en kleding.

Het aanbod van Soft Goat is iets minder uitgebreid, maar niet minder liefdevol. Het duurzame modemerk heeft speciaal voor de feestdagen zijn eigen kerstcollectie gelanceerd, met onder meer een gebreide jurk, coltrui en rok in feestelijk kerstrood, evenals een elegante kerstkous en toilettassen in neutrale kleuren. Bij Max Mara komt mascotte Teddy bezoekers van de webshop te hulp bij het zoeken naar cadeautjes. Met het oog op het winterseizoen legt het damesmodemerk de nadruk op de knuffelfactor en brengt het coole jurken en echte statement jassen van teddystof samen, evenals aantrekkelijke accessoires zoals mutsen, sjaals en handschoenen in de kerst categorie "Teddy Holidays".

Merchandising onder de kerstboom

Over "anders" gesproken: de branding van kerstartikelen biedt merken de mogelijkheid om zich slim te positioneren in een feestelijke setting. Moët & Chandon bijvoorbeeld, vertrouwt op eenvoud en versiert witte kerstballen met zijn logo. Microsoft daarentegen gebruikt de "Ugly Sweater" trend om een bijzonder kerstverhaal te schrijven. En zelfs de design experts bij Tesla zijn niet te beroerd om hun eigen extra lelijke kersttrui aan te trekken. Kortom: om op te vallen mag je best wat minder voorzichtig zijn - ook met Kerstmis.

About Geschreven door Christian Schmidt. Hij is managing partner van de Open Digital Group en tevens Chief Creative Officer en medeoprichter van het digitale agentschap Interlutions. In deze functie ontwikkelt hij sinds 1999 merkpresentaties en -campagnes voor nationale en internationale klanten. Interlutions werkt in de modesector voor Young Poets (voorheen Tigha), Preach, IC! Berlin, Ulla Popken, Unique, Laona en MyTheresa.