Webwinkels en bezorgdiensten zetten zich schrap voor topdrukte, Bol zet reclame stop

Met de sluiting van een groot deel van de non-food-winkels, in de laatste weken voor kerst, groeit de druk op e-commerce in zowel Nederland als België. Webwinkels en bezorgdiensten maken zich op voor een periode ongekende drukte, zo blijkt uit communicatie van verschillende bedrijven. E-tailer Bol.com nam vanochtend maatregelen: het bedrijf zet per direct het grootste deel van zijn reclames stop.

Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org staat de online shops ‘een enorme klus’ te wachten, aldus directeur Wijnand Jongen tegenover Nu.nl. De harde lockdown in Nederland maakt die klus zo mogelijk nog groter. "De online bestedingen zullen enorm aanzwengelen. Aankopen van spullen om thuis te overleven en te kunnen werken komen bovenop de enorme drukte die we nu al ervaren rond de feestdagen." Volgens Jongen zullen de meeste pakketjes wel tijdig worden afgeleverd, omdat bezorgers tijdens de lockdown minder last zullen hebben van druk verkeer.

Koeriers en pakketdiensten zelf zijn minder optimistisch. Uit een rondgang van RtlZ blijkt dat veel kleine koeriersdiensten de druk nauwelijks meer aankunnen: ze werken op dubbele snelheid, met weinig adempauze. Veel chauffeurs zijn ‘bekaf’ en ‘werken zich een slag in de rondte’. PostNL en DPD stuurden al ruim duizend extra bezorgers op pad ter ondersteuning en vragen consumenten om te wachten met retourzendingen.

Groeiende druk op e-commerce, Bol.com schrapt reclames

Webwinkel Bol.com stopt in Nederland én België per direct met het grootste deel van zijn commerciële communicatie, op de radio, op televisie en op social media. Ook op het eigen platform zal Bol ‘niet meer promoten dan nodig is’. Zo zet het zijn dagdeals uit. “In deze situatie vinden we niet alle vormen van adverteren gepast en verstandig,” zo stelt het bedrijf in een persbericht.

In België startte Bol tijdens de sluiting van non-foodwinkels in november al het Winkelindebuurt-initiatief: een website waarop fysieke winkels van Bol-verkopers kunnen worden gevonden. Bol wil daarmee lokale fysieke winkeliers steunen en de druk op de eigen services verlichten. Het initiatief wordt binnenkort ook voor Nederlandse winkeliers gelanceerd, zo meldt het bedrijf.