Webwinkels en vervoerders zetten zich schrap voor feestdagenpiek: ‘Bestel op tijd’

Nederlandse webwinkels en vervoerders maken zich klaar voor de feestdagenperiode. Sinds de coronacrisis wordt er gemiddeld 19,1 procent meer online gekocht, zo blijkt uit cijfers van Thuiswinkel.org. Daar komt volgens de e-tailer straks nog een verwachte omzetstijging van 70 procent ten opzichte van de reguliere verkoop bij. Vervoerders en webwinkels treffen zelf al voorbereidingen, maar roepen ook klanten op om een handje te helpen.

“Ondernemers komen met steeds slimmere opties om te voldoen aan de wensen van de consument,” aldus Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, in een persbericht van het bedrijf. “Zo bieden webwinkels consumenten verschillende afleveropties, hebben ze hun distributiecentra opgeschaald en werken ze bijvoorbeeld met verpakkingsmachines om sneller en kleiner te verpakken.” Daarmee moet het bestellen en bezorgen soepeler verlopen, verwacht Ten Ham.

Om consumenten te helpen anticiperen op de feestdagendrukte, begint op 1 november de campagne ‘Wees voorbereid - bestel op tijd’. In de radio- en videocampagne worden consumenten opgeroepen hun cadeaus tijdig te bestellen. Ten Ham: “Door op tijd te bestellen, voorkomen we extreme drukte gedurende een paar dagen. Als de bestellingen eerder gedaan worden, kunnen we met de hele sector de verwachte drukte goed aan.” Daarnaast adviseert Thuiswinkel consumenten om doordeweeks te bestellen in plaats van in het drukkere weekend, bestellingen waar mogelijk te bundelen, en producten te laten bezorgen wanneer zij met zekerheid thuis zijn.