Weer omzetgroei voor ThredUp, overname Remix Global AD afgerond

Het Amerikaanse tweedehands modeplatform ThredUp heeft in het derde kwartaal de omzet verder zien toenemen. De verkoopcijfers stegen met 35 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bedrijf ziet de interesse voor tweedehands kleding nog steeds oplopen, zo schrijft CEO James Reinhart in een persbericht.

In het derde kwartaal werd een omzet geboekt van 63,3 miljoen dollar, omgerekend circa 54,6 miljoen euro. De brutowinst steeg met 41 procent naar 46,1 miljoen dollar (39,8 miljoen euro). Evengoed leed ThredUp een nettoverlies van 14,7 miljoen dollar (12,7 miljoen euro).

In oktober werd de overname van Remix Global AD afgerond, waarmee ThredUp de stap naar de Europese markt maakte. Met Remix is het nu actief in Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije.