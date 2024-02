‘Weersomstandigheden en macro-economische situatie’ zorgen voor omzetdaling Geox

Geox S.p.A. heeft in het boekjaar 2023 de omzet licht zien afnemen. Het is een veranderingen ten opzichte van twee jaar van groei. Het Italiaanse bedrijf schrijft de omslag toe aan de ‘extreem complexe macro-economische situatie’ en de ‘nadelige weersomstandigheden’.

Concreet liep de omzet terug met 2,2 procent bij huidige wisselkoersen, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers. Geox S.p.A. benadrukt dat bij gelijke wisselkoersen de omzet met 0,3 procent steeg. De jaaromzet ligt voor het boekjaar op 720 miljoen euro.

Het bedrijf behaalde in het boekjaar de meeste omzet in de Europese landen waarin het actief is (exclusief thuisland Italië). Hier behaalde het een omzet van 304,6 miljoen euro. Thuisland Italië volgt met 200,7 miljoen euro en Noord-Amerika tikt de 27,1 miljoen euro aan. De overige landen, die niet verder worden gespecificeerd, waren goed voor een verkoop van 186,9 miljoen euro.

Geox is het meest bekend voor de schoenen en verdient hier dan ook de meeste omzet mee. De categorie is goed voor 646,9 miljoen euro. Echter verkoopt het bedrijf ook nog kleding en dit leverde een omzet van 72,6 miljoen euro op in het boekjaar.