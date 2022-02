Wehkamp breidt logistieke centrum uit vanwege groeiversnelling

Wehkamp voegt 30.000 extra vierkante meter toe aan het bestaande logistieke centrum in Zwolle, zo is te lezen in het persbericht. De uitbreiding is nodig vanwege een groeiversnelling bij het bedrijf vanwege onder andere de nieuwe strategie, de overname van Kleertjes.com en de verschuiving naar online winkelen.

Met de uitbreiding zal het logistieke centrum in Zwolle 140.000 vierkante meter gaan tellen. “Wederom gaan we ons geavanceerde en bijna volledig geautomatiseerde logistieke centrum, het hart van onze organisatie, uitbreiden en dat is voor ons een belangrijke mijlpaal,” aldus Graham Harris, CEO van Wehkamp, in het persbericht. “We hebben in de afgelopen jaren een sterke en stabiele winstgevende groei laten zien die wordt gedreven door onze succesvolle groeistrategie. We hebben een duidelijke keuze gemaakt om onze klanten, die voornamelijk bestaan uit gezinnen, het meest inspirerende en best samengestelde assortiment mode, wonen, kinderkleding en beauty te bieden in combinatie met een geweldige winkelervaring en de snelste bezorgopties in de markt.” Hij voegt daarnaast toe: “Naast een sterke organische groei zorgt de overname van kleertjes.com voor een aanzienlijke groeiversnelling. Zo zorgt de samenvoeging van de logistieke operaties van Wehkamp en kleertjes.com in het distributiecentrum in Zwolle voor een grotere behoefte aan logistieke capaciteit. Verder verwachten we dat de versnelde verschuiving naar online winkelen blijvend is en blijft het aantal klanten dat bij Wehkamp bestelt stijgen. We verwachten dat deze trend zich de komende jaren blijft voortzetten en daarom is het een goed moment om verder te investeren in onze logistieke capaciteiten, onze toekomst en onze leidende positie in de Nederlandse online retailmarkt.”

Het nieuwe deel zal naar verwachting in 2023 in gebruik genomen worden.