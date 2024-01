Wehkamp bundelt krachten met kinderkleding start-up Hulaaloop

Wehkamp Retail Group (WRG) kondigt een samenwerking aan met de kinderkleding start-up Hulaaloop. Deze strategische alliantie biedt Hulaaloop toegang tot het uitgebreide logistieke netwerk, de expertise en het brede assortiment van zowel Wehkamp als kleertjes.com, zo meldt Wehkamp in een recent persbericht.

Het Nederlandse e-commerce bedrijf Wehkamp deelt zijn kennis en middelen met Hulaaloop, een kledingverhuurbedrijf voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar (maat 50-92). Hulaaloop zet zich in tegen de verspilling van kinderkleding. Mede-oprichter Puck Middelkoop licht toe: "In de eerste paar jaar groeien kinderen door wel acht kledingmaten, waardoor ouders stapels kleding verzamelen die al snel te klein wordt. Hulaaloop streeft ernaar om in deze cruciale jaren kinderkleding te hergebruiken."

De samenwerking met Wehkamp stelt Hulaaloop in staat om een breder scala aan merken aan te bieden en versnelt de schaalvergroting van het bedrijf. Middelkoop legt uit: "Dankzij de samenwerking met Wehkamp kunnen we meer merken bij ouders thuis brengen, waardoor we gevarieerde kledingpakketten kunnen samenstellen en aanbieden. Ook kunnen we betere bezorgopties bieden, wat het gemak voor klanten vergroot. Dankzij Wehkamp kan onze duurzame startup verder groeien en kunnen meer ouders gebruik maken van Hulaaloop."

Graham Harris, CEO van Wehkamp, benadrukt het belang van de samenwerking voor Wehkamp's duurzaamheidsinitiatieven: "De samenwerking met Hulaaloop helpt Wehkamp om sneller stappen te zetten in onze ambities om meer duurzaamheidsinitiatieven toe te voegen aan onze bedrijfsvoering. Wij stellen onze kennis en middelen ter beschikking, maar leren ook te denken als een start-up. Dit geeft zowel Wehkamp als Hulaaloop nieuwe inzichten die we kunnen gebruiken in onze gezamenlijke bedrijfsvoering."

Hulaaloop, opgericht in 2017, is een abonnementservice dat zich richt op kinderkleding. Middelkoop benadrukt het belang van deze aanpak: "Als jonge ouder van een dreumes zag ik dat het anders kon. Met Hulaaloop bespaar je in deze levensfase van je kind veel tijd, geld en ruimte in je kledingkast, en het is ook nog eens duurzaam." In een interview uit 2017 sprak Hulaaloop met FashionUnited over zijn doelen om kinderkleding duurzamer te maken.