Wehkamp sluit distributiecentrum in Maurik

Wehkamp wil de organisatie nog sneller en wendbaarder maken. Daarom sluit het bedrijf het distributiecentrum in Maurik en brengt de activiteiten hiervan en de bijbehorende fotostudio onder bij het distributiecentrum in Zwolle. Dit maakt Wehkamp bekend in een persbericht.

Wehkamp meldt dat de ‘ snel veranderende online wereld efficiëntie en wendbaarheid vereist’. Daarom heeft het een plan opgezet om de processen op het hoofdkantoor verder te automatiseren en vereenvoudigen, zo is te lezen in het persbericht. Dit plan zorgt ervoor dat maximaal 30 vaste arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor zullen wegvallen. De verhuizing van de activiteiten uit Maurik naar Zwolle moet eind dit jaar plaatsvinden. Het distributiecentrum in Maurik is voornamelijk verantwoordelijk voor het versturen van grote artikelen zoals meubelen.

“Online winkelen wordt nog belangrijker voor consumenten en het speelveld in de onlinemarkt verandert razendsnel. De coronacrisis heeft die veranderingen ook nog eens enorm versneld,” aldus Wehkamp CEO Graham Harris, in het persbericht. “We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt om Wehkamp gereed te maken voor de toekomst door te transformeren van postorderbedrijf tot een van de grootste Nederlandse webwinkels. Waar voorheen een breed aanbod belangrijk was, willen klanten nu vooral geïnspireerd worden met een goede selectie van artikelen. En daar richten we ons nu op. We willen groeien in mode, waar we traditioneel sterk in zijn, maar ook in productgroepen als wonen, kinderen en beauty. Daar is ook een andere manier van werken voor nodig en die gaan we in deze fase uitrollen. We worden wendbaarder en efficiënter zodat we snel in kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.”