De grote Nederlandse e-tailer Wehkamp sluit zich aan bij B2B-platform Fashion Cloud, zo blijkt uit een persbericht van het platform. Wehkamp zal vooral van Fashion Cloud gebruik maken om productinformatie en -afbeeldingen te vinden die door merken op Fashion Cloud worden gedeeld, zo is in het persbericht te lezen.

Op deze manier kan Wehkamp geld en tijd besparen die normaal worden besteed aan het opsnorren of creëren van informatie en afbeeldingen. “Met Fashion Cloud hebben wij een partner gevonden die ons helpt de datakwaliteit te verhogen, en aanlevering van data te versnellen,” aldus Nick Scholten, projectleider Purchase to Pay bij Wehkamp. “Doordat we het verwerken van de data kunnen automatiseren besparen we tijd en hebben we producten sneller live op onze website.”

Online warenhuis Wehkamp is een belangrijke speler in de Nederlandse e-commerce die heren-, dames- en kinderkleding verkoopt van honderden verschillende merken. Het uit Nederland afkomstige Fashion Cloud verbindt circa 15.000 retailers en 500 merken op haar online platform voor inkopen, bestellen, en het uitwisselen van data en afbeeldingen. Het bedrijf is tevens oprichter van de Europese digitale beurs Digital Fashion Week.