'Weinig druk en hoge flexibiliteit': Peter Kehle van &Co belicht het bestelconcept met korte doorlooptijden

De voortdurende veranderingen in de modemarkt vereisen innovatieve strategieën die een snelle respons op trends en marktontwikkelingen mogelijk maken. Tegen de achtergrond van economische fluctuaties en veranderende consumentengewoonten stellen merken nieuwe normen. In een interview met FashionUnited belicht Peter Kehle, Hoofd Verkoop voor de DACH-regio van modebedrijf &Co, de actuele strategieën in de mode-industrie. De focus ligt op een bestelconcept met korte doorlooptijden, dat retailers aanzienlijke flexibiliteit biedt en de druk minimaliseert. Dit faciliteert niet alleen een risicovrije aanpassing aan nieuwe trends, maar transformeert ook fundamenteel de werkwijze van retailers.

In transitie: Innovatieve kracht en aanpassingsvermogen in de mode-industrie

De modemarkt ondergaat ingrijpende veranderingen als gevolg van technologische vooruitgang en verschuivende consumentengewoonten. "We bevinden ons in een uitdagende periode waarin de concurrentie intenser is dan ooit," benadrukt Kehle. Gezien inflatie en een dalende uitgavenbereidheid is het essentieel om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die consumptie stimuleren en competitiviteit behouden. Digitalisering speelt hierin een cruciale rol, met name in marketing en verkoop, waarbij e-commerce en sociale media steeds belangrijker worden.

Kehle, werkzaam in de mode-industrie sinds 1978 en sinds 2022 Sales Director voor &Co in de DACH-regio, ziet veelzijdigheid als sleutel tot succes. "De markt is complex en wordt beïnvloed door externe factoren zoals geopolitieke spanningen en economische onzekerheden. In deze context is het van cruciaal belang om klanten te motiveren en hen het plezier van nieuwe producten te laten herontdekken." Volgens Kehle zijn flexibiliteit en het vermogen om snel op marktveranderingen te reageren essentieel voor succes in de mode-industrie.

Credits: &Co Woman

Innovatieve bestelconcepten met kortere doorlooptijden

Dergelijke innovatieve modellen zijn cruciaal om te voldoen aan de voortdurend veranderende eisen van de markt. &Co Woman, het modelabel van het bedrijf, heeft een bestelconcept ontwikkeld dat is afgestemd op de behoeften van moderne retailers. Het merk lanceert elk jaar vier zomer- en twee wintercollecties, ontwikkeld door het ontwerpteam in lijn met de marktontwikkelingen en trends. "Onze collecties zijn geworteld in een heldere ontwerpfilosofie en sterke collectiecontinuïteit," legt Kehle uit. De productie vindt plaats in Europa, waardoor de doorlooptijd van ontwerp tot levering slechts twee tot drie maanden bedraagt.

Dankzij dit model kunnen retailers met kortere tussenpozen collecties bestellen en sneller inspelen op actuele trends en marktvragen. "Een groot voordeel van &Co is de snelheid waarmee onze producten beschikbaar zijn. Retailers kunnen op korte termijn bijbestellen en hun voorraden efficiënt beheren," stelt Kehle. Daarnaast beschikt &Co Woman over een uitgebreide 'NOS' (Never Out of Stock) collectie van tijdloze basisartikelen in kernkleuren en -stijlen. Deze doorlopende beschikbaarheid stelt retailers in staat flexibel in te spelen op klantvragen en hun voorraden effectief te beheren.

Snelle beschikbaarheid, laag risico: voordelen voor retailers

Een aantrekkelijk aspect van het bestelconcept is de mogelijkheid om collecties op korte termijn te bestellen en snel geleverd te krijgen – een belangrijk voordeel ten opzichte van traditionele modemerken die lange doorlooptijden vereisen. Kehle verklaart dat veel retailers nog steeds denken in seizoensbudgetten en hun bestellingen ruim van tevoren plannen, wat weinig ruimte laat voor aanpassingen gedurende het seizoen. "Ons concept biedt retailers flexibiliteit zonder dat zij zich moeten binden aan langetermijnverplichtingen." Dit vereenvoudigt planning en vermindert het risico op overschotten of misaankopen aanzienlijk. In Nederland, waar het merk ook succesvol is, heeft het model zijn waarde reeds bewezen. &Co Woman spoort andere markten aan dit concept over te nemen.

Credits: &Co Woman

Een ander voordeel is de permanente aanvulling, mogelijk gemaakt door samenwerking met IT-dienstverleners, vooral via het gebruik van Fashion Cloud. Dit platform faciliteert samenwerking en stelt retailers in staat hun voorraden flexibel en realtime aan te vullen. "Via Fashion Cloud kunnen onze klanten elk moment zien wat beschikbaar is en flexibel bijbestellen. Dit vermindert de druk en biedt zekerheid," legt Kehle uit. "Met een zachte introductie van het merk en de verkoopervaring kunnen klanten relatief snel hun volume vergroten en de voorraadomzet verbeteren door snel en op korte termijn bij te bestellen via het B2B-platform."

Stijlvolle klassiekers bij &Co Woman

Met een veelzijdige collectie die wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit en pasvorm, benadrukt &Co Woman haar mode-expertise en haar toewijding aan comfort en stijl voor de moderne vrouw ouder dan 30. De kledingstukken worden vooral gewaardeerd om hun flexibiliteit en comfort, ideaal voor de moderne vrouw ouder dan 30. Peter Kehle benadrukt: "Onze collecties zijn ontworpen om de figuur te flatteren en bieden tegelijkertijd een hoog comfortniveau. Met onze reiskwaliteit stellen we nieuwe normen voor confectiekleding die zowel in het zakelijke leven als in de vrije tijd overtuigt."

Duurzame partnerschappen opbouwen en naar de toekomst kijken

Sterke partnerships tussen modemerken en retailers zijn cruciaal voor succes. Openheid voor innovatie en samenwerking zijn sleutelfactoren voor Kehle. Een voorbeeld van zo'n partnerschap is Eck Mode am Markt in Kirchheim-Teck, waar &Co Woman binnen een jaar is uitgegroeid tot een onmisbare leverancier. Het bedrijf heeft ook goede ervaringen met Modepark Röther: "Klanten weten wat ze kunnen verwachten; er zijn geen verrassingen." &Co Woman plant verdere groei voor de toekomst. Kehle is overtuigd van het verkooppotentieel van het merk en adviseert jonge bedrijven in de sector: "Zoek partners die niet alleen mooie collecties bieden, maar ook een sterke backoffice kunnen leveren."

Credits: &Co Woman

Met het bestelconcept van &Co benadrukt Peter Kehle de toekomstbestendigheid van het merk in een snel ontwikkelende marktomgeving. De visie van flexibiliteit en innovatie als sleutel tot succes wordt weerspiegeld in de strategische richting, die zich niet alleen richt op kortetermijnorders, maar ook op duurzame partnerships met retailers. Door zich te focussen op snelle beschikbaarheid en de mogelijkheid van permanente herbevoorrading, biedt &Co Woman niet alleen een concurrentievoordeel, maar draagt het ook bij aan het efficiënte voorraadbeheer van partners.