'Weinig Nederlandse bedrijven zijn klimaatneutraal'

De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn, maar slechts een klein deel van de Nederlandse bedrijven is dat nu al. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe vragen in de conjunctuurenquête.

Een relatief klein deel van de bedrijven (ongeveer 1,5 procent) is op dit moment volledig klimaatneutraal. Opvallend is dat grotere bedrijven vaker dan kleinere bedrijven denken dat ze klimaatneutraal zijn. De meeste bedrijven uit de enquête (68 procent) verwachten dit jaar nog te investeren in verduurzaming. Denk aan energiebesparing en het aanmoedigen van een circulaire productie. Verder is het verminderen van uitstoot ook een belangrijk investeringsdoel.

De weg naar klimaatneutraliteit in de mode-industrie

Hoe de mode-industrie nu elkaar steekt, rijmt niet met het doel om klimaatneutraal te worden in 2050, vertelt Kai Landwehr, woordvoerder van het in Zürich gevestigde MyClimate, een non-profit organisatie die in 2006 is opgericht om bedrijven te ondersteunen bij CO2-neutraliteit, aan FashionUnited.

Maar er zijn voorbeelden van modebedrijven die klimaatneutraal claimen te zijn. Het outdoormerk Vaude gebruikt onder meer opgewekte zonne-energie, zet in op recycling en gebruikt hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast laat de Duitse Gerry Weber Group weten klimaatneutraliteit te hebben bereikt op het hoofdkantoor door energiebesparingen in samenwerking met de startup Planted.

Er zijn dus voorbeelden van modebedrijven die naar verluidt klimaatneutraliteit bereiken. Landwehr voorspelt: “Op materiaalniveau is er al veel gebeurd met gerecyclede grondstoffen, en er zit ook veel potentie in de circulaire economie. In de komende jaren kan dit een grote bijdrage leveren aan de oplossing.”