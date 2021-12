Wereldhave biedt same-day delivery service aan in samenwerking met StoreShippers

Wereldhave lanceert in samenwerking met StoreShippers een same-day delivery service. "Met de nieuwe service kunnen retailers bestellingen snel, efficiënt en duurzaam afhandelen," zo stelt de vastgoedinvesteer in een persbericht. Pilots met same-day delivery zijn reeds gestart in drie winkelcentra: Cityplaza in Nieuwegein, Middenwaard in Heerhugowaard (NL) en Ring Shopping in Kortrijk (BE).

“Dankzij de samenwerking met StoreShippers, zijn we in staat om de retailers in onze centra een extra snelle bezorging aan te bieden. StoreShippers haalt einde dag alle pakketjes op. Consumenten kunnen hun pakketten ophalen in het centrum bij de service-balie The Point – of ze worden dezelfde avond nog bij hen thuisbezorgd, als ze in de buurt wonen. Doordat de winkels dichterbij de consument staan dan de grote distributie-hubs, zijn retailers in staat de consument een snellere en gemakkelijkere en duurzamere service te bieden,” zegt Katja Stello, CMO bij Wereldhave in het persbericht."

Wereldhave is een beursgenoteerde vastgoedinvesteerder, met in het portfolio winkelcentra in Nederland, België en Frankrijk. Het Nederlandse winkelcentrum portfolio bestaat uit elf winkelcentra in Arnhem (2), Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Heerhugowaard, Hoofddorp, Leiderdorp, Nieuwegein, Purmerend, Roosendaal en Tilburg (2), zo is op de website van Wereldhave te lezen. Volgens de investeerder trokken de Nederlandse centra in 2020 58.3 miljoen bezoekers.