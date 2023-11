Wereldmachten komen samen om AI-veiligheidsregels te bespreken

Het Verenigd Koninkrijk was deze week gastheer van de International AI Safety Summit, waar 28 landen, waaronder mondiale grootmachten als de Verenigde Staten, China en de Europese Unie, samenkwamen in een gezamenlijke poging om de mogelijk ‘catastrofale’ risico’s aan te pakken die samenhangen met de snelle vooruitgang van AI (artificial intelligence).

De Britse premier Rishi Sunak verwelkomde deze ontwikkeling als een belangrijke mijlpaal en benadrukte dat dit een consensus betekent tussen 's werelds meest invloedrijke AI-spelers over de urgentie van het begrijpen van de risico's van AI in het belang van toekomstige generaties.

De deelnemende landen hebben gezamenlijk een "Bletchley Declaration" onderschreven, waarin de noodzaak wordt onderstreept voor samenwerking en de totstandkoming van een gezamenlijke aanpak voor AI-toezicht, aldus Reuters. De verklaring schetst een uitgebreide agenda gericht op het identificeren van gedeelde risico's en het bevorderen van een dieper wetenschappelijk begrip van deze risico's. Daarnaast wordt opgeroepen tot het formuleren van een internationaal beleid om de uitdagingen te beperken. Een volgende bijeenkomst is gepland in Zuid-Korea over zes maanden, gevolgd door een conferentie in Frankrijk over een jaar.

AI en mode

Net als de meeste industrieën staat de mode-industrie aan de vooravond van een transformatietijdperk door de mogelijkheden van generatieve AI, een trend die wordt gestaafd door gegevens van McKinsey. De opkomende technologie heeft het potentieel om verschillende facetten van de branche te revolutioneren. Volgens de analyse van McKinsey heeft generatieve AI de potentie om in de komende drie tot vijf jaar voorzichtig 150 miljard dollar en mogelijk zelfs 275 miljard dollar bij te dragen aan de operationele winsten van de kleding-, mode- en luxesector. Van co-ontwerpen tot het versnellen van contentcreatieprocessen, generatieve AI biedt nieuwe mogelijkheden voor creativiteit. Het kan verschillende vormen van "ongestructureerde" gegevens verwerken, waaronder ruwe tekst, afbeeldingen en video's, en diverse mediavormen genereren, zoals volledig geschreven scripts, 3D-ontwerpen en levensechte virtuele modellen voor videocampagnes.

Niettemin zijn er belangrijke juridische overwegingen rondom generatieve AI, een belangrijk onderwerp op de Britse top. Zaken als auteursrechtkwesties, mogelijke vertekeningen die inherent zijn aan datasets en de verspreiding van verkeerde informatie zijn allemaal kwesties die een zorgvuldige en allesomvattende aanpak van elke AI-integratie vereisen.