Wereldwijde markt voor zwangerschapskleding naar verwachting 21,9 miljard waard in 2026

De markt voor zwangerschapskleding blijft groeien, zo blijkt uit een nieuwe marktstudie van Global Industry Analysts Inc. Volgens het rapport zal de markt in 2026 een waarde hebben van 21,9 miljard dollar, omgerekend zo’n 18,8 miljard euro. Hiervoor moet de markt binnen vijf jaar tijd een groei van 2,8 procent doormaken. Het markt voor zwangerschapskleding kwam in 2020 neer op een waarde van 18,4 miljard dollar, aldus het rapport. Omgerekend is dit 15,86 miljard euro. De afgelopen jaren stapten steeds meer damesmodemerken ook in zwangerschapskleding. Zo voegden dit jaar de merken Only en Zeeman zich nog bij het aanbod. Niet alleen wordt het aantal traditionele spelers groter op de markt voor zwangerschapskleding, ook komt er vanuit de duurzamere hoek meer aandacht voor aanstaande moeders. Zo lanceerden de afgelopen jaren al diverse diensten voor het lenen van zwangerschapskleding, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse start-up Circos.