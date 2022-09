Wereldwijde schoenenproductie verschuift van China naar Vietnam

Vietnam zit China, 's werelds grootste schoenenproducent, op de hielen. Vietnam, dat jaarlijks meer dan 1 miljard paar schoenen exporteert en waarvan de productie gestaag toeneemt, staat momenteel op nummer twee.

Uit nieuwe gegevens van Research and Markets blijkt dat de Vietnamese uitvoer van schoenen naar de EU het grootste deel van de totale uitvoer is. Eind 2021 waren er in Vietnam ongeveer 2.200 ondernemingen die schoenen maakten, voornamelijk geconcentreerd in het gebied rond Ho Chi Minhstad.

Volgens het rapport hebben schoengiganten Nike en Adidas allebei Vietnam gekozen als hun belangrijkste productiebasis. De verschuiving van de productie en export naar Vietnam is te danken aan de lagere kosten. Nike heeft meer dan 100 leveranciers in Vietnam, en 96 fabrieken die geconcentreerd zijn in de zuidelijke regio.

Adidas zegt in zijn jaarverslag van 2020 dat 98 procent van de schoenen van het eigen merk geproduceerd worden in Vietnam, de regio met de meeste activiteit op het gebied van productie en inkoop, goed voor ongeveer 40 procent van de totale productie van schoenen van het merk in 2021.

De invloed van corona op de export van Vietnam

Volgens het rapport leidde de impact van Covid tot een daling van 8,6 procent in 2020 vergeleken met het voorgaande jaar, wat uitkwam op 16,75 miljard dollar (16,9 miljard euro). In 2021 werden in Vietnam geproduceerde schoenen naar meer dan 100 landen geëxporteerd, wat ongeveer 17,8 miljard dollar (omgerekend 18 miljard euro) opbracht.

Nieuwe overeenkomsten tussen Vietnam en Europa (de ‘EU-Vietnam Free Trade Agreement’ - EVFTA) hebben de invoer gemakkelijker en goedkoper gemaakt, waardoor de Europese export 40 procent bedraagt. Een soortgelijke overeenkomst met Noord-Amerika - de ‘Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership’ (CPTPP) - heeft de Vietnamese export van schoenen naar Canada en Mexico een boost gegeven.

Volgens het rapport heeft Vietnam weliswaar geprofiteerd van zijn exportactiviteiten, maar blijven de lokale schoenenbedrijven zwak en is het grootste marktaandeel in deze categorie in handen van buitenlandse bedrijven.

Uit gegevens van het Observatory of Economic Complexity (OEC) blijkt dat de snelst groeiende exportmarkten voor textielschoeisel uit Vietnam tussen 2019 en 2020 Nederland (60,7 miljoen dollar - omgerekend zo’n 61 miljoen euro ), China (22,5 miljoen dollar - omgerekend zo’n 23 miljoen euro) en Oostenrijk (19,6 miljoen dollar - omgerekend 19,8 miljoen euro) zijn.

