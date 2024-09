Wereldwijde vezelproductie bereikt recordhoogte van 124 miljoen ton

In 2023 bereikt de wereldwijde vezelproductie een recordhoogte van 124 miljoen ton, wat een stijging van 7 procent betekent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde Materials Market Report van Textile Exchange. De productie van nieuwe fossiele synthetische vezels zoals polyester neemt toe, terwijl de markt voor katoen en gerecyclede vezels afneemt.

Polyester blijft de meest geproduceerde vezel en is goed voor 57 procent van de totale vezelproductie. De productie van virgin fossiele synthetische vezels stijgt van 67 miljoen ton in 2022 naar 75 miljoen ton in 2023. Gerecycled polyester heeft het moeilijk: hoewel de productie licht toeneemt, daalt het marktaandeel van 13,6 procent naar 12,5 procent. Slechts 2 procent van de markt bestaat uit gerecyclede vezels .

De wereldwijde katoenproductie daalt van 25,1 miljoen ton naar 24,4 miljoen ton. Het aandeel duurzaam geproduceerde katoen blijft stabiel op 29 procent. Voor gecertificeerde wol, die geproduceerd wordt volgens strikte standaarden voor dierenwelzijn en milieuvriendelijkheid, noteert Textile Exchange een stijging van 4,2 procent naar 4,8 procent van de totale wolmarkt.

Claire Bergkamp, CEO van Textile Exchange, hoopt dat de resultaten uit het rapport laten zien dat de industrie hard op zoek moet naar duurzaamheidsoplossingen, wil het emissies (de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere schadelijke stoffen) die voortkomen uit de productie van vezels verminderen.

Gelukkig zijn er al enkele inspirerende voorbeelden in de markt, zoals Mud Jeans, New Optimist en Martan. Deze bedrijven maken gebruik van duurzamere materialen.

Textile Exchange is een non-profitorganisatie die in 2002 is opgericht en zich richt op het vergroten van de wereldwijde verkoop van kleding en textielproducten van biologisch katoen.