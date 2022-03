Westfield Mall of the Netherlands wint Entree Award voor Best New Hospitality Project

Westfield Mall of the Netherlands is kort na het éénjarige jubileum van het winkelcentrum in de prijzen gevallen. Het heeft namelijk een Entree Award gewonnen voor Best New Hospitality Project, zo is te lezen op de website van Entree.

De jury van de Entree Awards schrijft dat dat superlatieven tekort schieten bij Westfield Mall of the Netherlands. “deze mall is groots, spectaculair en on-Nederlands, én imponeert met zijn architectuur. Een sfeervolle bestemming bomvol horeca, retail, entertainment, gastvrijheid en design. De samenhang tussen al deze facetten is uitmuntend. Knap op dit giga-oppervlak! Dít is het shoppen van de toekomst. Een winnaar met een wow-factor!”

Afgelopen week vierde Westfield Mall of the Netherlands het éénjarige jubileum. In een persbericht deelt het winkelcentrum dat het elke maand ruim één miljoen bezoekers trekt. Inmiddels is de mall voor 95 procent met winkeliers. Een van de meer unieke dingen aan de mall is dat het winkelcentrum werkt met een omzetgerelateerde huurprijs en in speciale gevallen werkt het met korte huurcontracten. Het werken met omzetgerelateerde huurprijzen is volgens Teun Koek, director of operations bij moederbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield een heel gezond systeem, aldus Koek, in het persbericht. Het systeem werd nog niet eerder op deze schaal in Nederland toegepast. “ Het is voor zowel huurder als verhuurder de juiste incentive om te blijven verbeteren en vernieuwen, simpelweg omdat dat voor iedereen tot hogere omzetten leidt.”