Whitepaper: Wat is er veranderd in omnichannel retail? Alles.

Bijna van de ene op de andere dag hebben we een enorme digitale verschuiving gezien in de retailbranche. Van het veranderende koopgedrag van mensen tot de transformatie van de manier waarop retailers omgaan met hun klanten en hen bedienen.

Door het snelle tempo van de veranderingen in 2020 hebben retailers hun digitale activiteiten snel opgeschaald, hun leveringscapaciteit uitgebreid, voet aan wal gezet in nieuwe markten en in sommige gevallen volledig nieuwe e-commercemogelijkheden ingevoerd. Deze veranderingen, in combinatie met het nieuwe consumentengedrag, zullen leiden tot een blijvende verschuiving in de branche.

De combinatie van fysieke winkels met online winkelen (omnichannel) zat al in de lift, maar de pandemie heeft de groei van de e-commerceverkopen drastisch versneld. Aangezien online winkelen naar verwachting het snelst groeiende kanaal zal zijn in 2021 staan retailers onder grotere druk om hun omnichannel aanbod uit te breiden. In het huidige klimaat zullen retailers met sterke omnichannel diensten zoals online kopen, afhalen in de winkel (click and collect) en verzenden vanaf de winkel de crisis niet alleen overleven, ze zullen zien dat klanten zelfs meer uit gaan geven.

In deze gratis whitepaper over 'Wat is er veranderd in omnichannel retail? In 2020: Alles' verkennen we:



De opkomst van online bestellen, afhalen in de winkel (click and collect)

De uitdagingen die omnichannel retail met zich meebrengt

De rol van RFID in voorraadbeheer

Tips over het invoeren van een omnichannel strategie

RFID-oplossingen die bij u passen