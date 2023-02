Wholesale drijft omzet Skechers U.S.A., Inc. aan in Q4 en financieel jaar 2022

Het Amerikaanse schoenenbedrijf Skechers U.S.A., Inc. behaalt een omzet van 7,4 miljard dollar (6,9 miljard euro) in financieel jaar 2022. Dat komt neer op een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit het financieel verslag. De omzet werd vooral aangedreven door wholesale.

De wholesale noteert een omzet van 873,8 miljoen dollar (814,9 miljoen euro) en ligt daarmee 23,2 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder. Vooral in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zag Skechers een behoorlijke groei, namelijk 33,9 procent. In Amerika groeide de wholesale met 28,7 procent.

De direct-to-consumer-stroom van het bedrijf ziet ook een omzetgroei: 10,2 procent. In bedragen uitgedrukt komt dat neer op 260,5 miljoen dollar (242,9 miljoen euro). Ook de omzet van deze stroom werd sterk aangedreven door de EMEA-regio. Daar groeide de omzet met 25,3 procent. In Amerika groeide de omzet met 13,8 procent vergeleken met een jaar eerder.

De brutowinst voor het hele boekjaar komt neer op 3,5 miljard dollar (3,3 miljard euro).

Omzet Skechers wordt aangedreven door wholesale

In het vierde kwartaal van boekjaar 2022 noteerde Skechers een omzet van 1,9 miljard dollar (1,8 miljard euro) en een brutowinst van 909,7 miljoen dollar (848,4 miljoen euro). Ook in deze periode was wholesale de grootste omzetstroom. Het bedrijf zag daar een toename van 15,7 procent. In de direct-to-consumer-stroom zag Skechers een groei van 10,8 procent. De EMEA-regio behaalde in beide stromen de sterkste resultaten.

Vooruitkijkend op het volgende boekjaar verwacht Skechers een omzet te behalen tussen de 7,8 miljard dollar (7,3 miljard euro) en 8 miljard dollar (7,5 miljard euro). In het eerste kwartaal voorspelt het bedrijf dat de omzet tussen de 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro) en 1,9 miljard dollar (1,8 miljard euro) komt te liggen.